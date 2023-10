Turniejem w Stalowej Woli w hali sportowej Samorządowego LO przy ul. Wojska Polskiego 9 zainaugurowała rozgrywki grupa północna Dywizji Atlantic Eastern Conference Jr. NBA Projekt Basket League.

Gospodarzem pierwszej kolejki był… Brooklyn Nets, którego reprezentują w Polsce młodzi zawodnicy i zawodniczki Centrum Szkolenia Młodzieżowego Kuźnia Stalowa Wola.

Jr. NBA to oficjalny program National Basketball Association – amerykańsko-kanadyjskiej zawodowej ligi koszykarskiej, dedykowany dzieciom i młodzieży od 6 do 14 lat. Jest to bezpłatny, oparty na członkostwie program dla klubów i organizacji koszykarskich, zajmujących się szkoleniem dzieci i młodzieży.

– Junior NBA ma na celu rozwijanie u dzieciaków pasji do gry w koszykówkę, ucząc ich podstaw tej pięknej dyscypliny, jednocześnie wpajając podstawowe wartości życiowe; pracę zespołową, szacunek, pasje i zdrową rywalizację – mówi Marcin Bulanda, prezes zarządu Stowarzyszenia Projekt Basket Katowice organizującego ligowe rozgrywki Jr. NBA w Polsce.

W grupie Atlantic Eastern Conference występuje 5 drużyn: Brooklyn Nets/CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola, Philadelphia 76ers/UJK Kielce, Toronto Raptors/UKS Piątka Lublin, Boston Celtics/MKS Piotrówka Radom i New York Knicks/Start Lublin.

Z kompletem zwycięstw zakończyli zmagania zawodnicy i zawodniczki trenerów Centrum Szkolenia Młodzieżowego Kuźni, Jerzego Szambelana i Romana Prawicy. W pierwszym swoim występie nasza drużyna pokonała UJK Kielce występujące pod nazwą Philadelphia 30:19. W drugim spotkaniu stalowowolanie wygrali z „Kanadyjczykami” z… Lublina, czyli z Piątką Lublin vel Toronto Raptors 27:21, a w trzecim z innym reprezentantem Lublina, Startem/New York Knicks 33:20.

W innych meczach: Toronto Raptors/Piątka Lublin – Boston Celtics/Piotrówka Radom 22:25, Philadelphia 76ers/UJK Kielce – New York Knicks/Start Lublin 18:17, Boston Celtics/Piotrówka Radom – New York Knicks/Start Lublin 26:21

Philadelphia 76ers/UJK Kielce – Toronto Raptors/Piątka Lublin 16:31

– Atmosfera była niesamowita. Turniej z pewnością zostanie na długo w naszej pamięci. Mecze były zacięte, a młodzi koszykarze zostawili serca na parkiecie. Dodatkowo, rodzice zorganizowali pyszny bufet pełen przysmaków. Nie zabrakło też niespodzianek! Dzieciaki miały szansę wylosować atrakcyjne nagrody, co dodatkowo uczyniło ten dzień wyjątkowym. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, rodzicom i trenerom za zaangażowanie i poświęcony swoim dzieciom czas – napisali po stalowowolskim turnieju jego organizatorzy na swojej stronie internetowej.