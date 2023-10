14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej zwany Dniem Nauczyciela. Nazwa Dzień Edukacji Narodowej pochodzi od powołanej przez Sejm w 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty.

Stalowowolskie obchody święta wszystkich pracowników oświaty odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w piątek 13 października.

– Jest to święto ludzi edukacji, wychowania, opieki dlatego chcemy, za to szczególnie podziękować. W tym roku mamy też okrągłą 250 rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej – mówiła Magdalena Wrońska-Bulec, naczelnik wydziału edukacji i zdrowia.

Miasto Stalowa Wola jest organem prowadzącym dla 10 placówek oświatowych na etapie edukacji szkolnej i 13 na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Gmina zatrudnia około 400 nauczycieli.

– Pojawiają się pewne deficyty kadrowe, brakuje specjalistów w zakresie psychologii, logopedii, oligofrenopedagogiki, jak również brakuje kadr w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych – mówiła Magdalena Wrońska-Bulec.

43 uczniów i absolwentów stalowowolskich szkół podstawowych oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida otrzymało stypendium prezydenta miasta Stalowej Woli za osiągnięcia i sukcesy w nauce za rok szkolny 2022/2023.

– Teraz jestem w 8 klasie, stypendium wywalczyłem w 7 na konkursie z języka polskiego, pierwszy raz. To był konkurs kuratoryjny z języka polskiego, składał się z 3 etapów, pierwszy był międzyszkolny, drugi był rejonowy, trzeci był wojewódzki. Dojście do 3 etapu i zdobycie danej ilości punktów, dawało możliwość bycia finalistą, z tym się właśnie wiąże stypendium. Konkurs z polskiego jest jednym z trudniejszych konkursów, trzeba streszczać się w czasie, jest dość długi, więc jestem bardzo zadowolony. Tak właściwie wolę przedmioty ścisłe, ale moja pani wychowawczyni bardzo mnie do tego zachęciła, żebym wziął udział w tym konkursie – mówił Miłosz Wosk, z PSP nr 3.

13 października wręczono także statuetkę szkole, która osiągnęła najlepszy wynik w roku szkolnym 2022/2023 ze sprawdzianu ósmoklasisty spośród szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Stalowa Wola. Laur powędrował do PSP nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli.

Nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymało 22 nauczycieli i dyrektorów stalowowolskich szkół.

– Nie jest to łatwy zawód, wymaga dużo poświęcenia i dużo nakładu pracy, kosztem różnych innych rzeczy. Uczniowie są wymagający, rodzice są wymagający, ale jakoś się dogadujemy i jak widać udaje nam się to wszystko fajnie zgrać. Moim zdaniem w dzisiejszych czasach dobry nauczyciel, to nauczyciel, który pracuje z pasją, bez tego nie da się realizować tego co mamy założone. My jako nauczyciele ciągle się szkolimy, dostosowujemy kierunki, które wybieramy do potrzeb dzieciaków – mówiła Katarzyna Kusiowska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w PSP nr 3, logopeda. Dodała również, że otrzymana nagroda motywuje do dalszej pracy.

Podczas uroczystości poznaliśmy także nazwiska nauczycieli i pedagogów nagrodzonych odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Spotkanie było także okazją do złożenia podziękowań wieloletnim, emerytowanym dyrektorkom miejskich przedszkoli Marii Zubrzyckiej oraz Elżbiecie Gałce-Ziajko.