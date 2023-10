W klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli-Rozwadowie świętowano 270. rocznicę konsekracji klasztoru oraz 50. rocznicę utworzenia parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.

– 270 lat konsekracji naszej świątyni, 50 lat erygowania czyli istnienia naszej parafii, to jest kawał czasu i kawał historii. Niewątpliwie tak jak biskup mówił podczas kazania jest to wyjątkowe miejsce, ponieważ to jest taka Jasna Góra dla Stalowej Woli, skąd bije to światło, skąd głoszony jest Pan Jezus tak bardzo blisko człowieka – mówił brat Paweł Smoła, proboszcz parafii.

Parafia pw. Zwiastowania Pańskiego w Stalowej Woli jest jedną z dwóch placówek duszpasterskich zlokalizowanych w dzielnicy Rozwadów. 20 sierpnia 1973 r. bp Ignacy Tokarczuk erygował w Stalowej Woli parafię pw. Zwiastowania Pańskiego. Konsekracja kapucyńskiego kościoła odbyła się natomiast 14 października 1753 roku. Dokonał jej bp Franciszek Potkański. Dnia tego nie doczekał fundator klasztoru książę Jerzy Ignacy Lubomirski, który zmarł 19 lipca 1753 r. Był zaś obecny jego syn książę Teodor Lubomirski. Obecnie wspólnota liczy 15 braci, w tym 11 kapłanów.

Okrągłe jubileusze świętowano 15 października. Z tej okazji zorganizowano piknik parafialny, który poprzedziła msza święta, której przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Eucharystię koncelebrował biskup pomocniczy senior Edward Frankowski oraz wikariusz krakowskiej prowincji br. Rafał Pysiak. Obecni byli także proboszczowie stalowowolskich parafii. Na uroczystościach nie zabrakło również byłych proboszczów parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.

– Byłem 4 z kolei proboszczem tej parafii od 1991 do 1994 roku. Wspominam wiele inicjatyw duszpasterskich, które wtedy miały miejsce i one do dzisiaj w jakiś sposób istnieją. A z takich dokonań innych to „Przystań” zaczęła działać. Drugą inicjatywą, której właściwie nie dokończyłem były organy. Cały ciężar tego przedsięwzięcia spadł na mojego następcę ojca Szczepana Króla – mówił brat Jerzy Sylwestrzak.

– Kiedy byłem przełożonym powstało wspaniałe Stowarzyszenie działające do dzisiaj, Stowarzyszenie Pokój i Dobro przyjaciół klasztoru pod dowództwem pana Stanisława Ciska, który jest dzisiaj również prezesem tego stowarzyszenia – mówił brat Roman Łukaszewski.

Pierwszym proboszczem parafii był br. Edmund Haracz. Kolejnymi proboszczami byli bracia: Stanisław Padewski, Jan Maria Sochacki, Jerzy Sylwestrzak, Szczepan Król, Bolesław Konopka, Jan Tandek, Roman Łukaszewski, Jerzy Kiebała, Dariusz Lachowicz i obecnie piastujący ten urząd Paweł Smoła.