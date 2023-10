Z lekkim niedosytem opuszczali stadion w Kamieniu po ostatnim ligowym meczu kibice miejscowego Sokoła. Liczyli, że ich drużyna odniesie czwarte z rzędu zwycięstwo, dopisze kolejne trzy punkty i zbliży się do podium tabeli. Tak się jednak nie stało.

W doliczonym czasie gry goście zdołali doprowadzić do remisu. Piłkarzem, który popsuł humor miejscowym był Wiktor Łuczyk. Wszedł na boisko w 88. minucie, zastępując dotychczasowego lidera klasyfikacji najlepszych strzelców podkarpackiej czwartej Ligi, Adriana Nowaka. Dotychczasowego, bo po tym meczu z pozycji lidera strącił go Kacper Piechniak, który w niedzielę zdobył 12 bramkę w tym sezonie, pewnie wykorzystując rzut karny w 61. minucie gry. Pierwszego gola dla zespołu trenera Łukasza Chmury strzelił pod koniec pierwszej połowy wychowanek Ziomków Rzeszów, młodzieżowiec Antoni Synoś.

Po ostatniej kolejce nastąpiła zmiana na pozycji lidera. Dotychczasowy – Cosmos Nowotaniec przełożył mecz z Resovia II, a goniący go Legion zainkasował komplet punktów w Przemyślu i to on objął przodownictwo.

W najbliższej kolejce (21 października) „żółto-czarni” wybiorą się na mecz z rezerwami Resovii, a tydzień później podejmą Błękitnych Ropczyce.

SOKÓŁ KAMIEŃ – SOKÓŁ KOLBUSZOWA DOLNA 2:2 (1:0)

1-0 Synoś (41), 1-1 Markiewicz (57), 2-1 Piechniak (61 – rzut karny), 2-2 Łuczyk (90)

KAMIEŃ: Siudak – Zbyradowski, Gnatek, Piekut, Podstawek, Marut (60 Majka), Stępniowski, Rychel, Jędryas (88 Kwiatkowski), Synoś (60 Dec), Piechniak.

KOLBUSZOWA DOLNA: M.Lewandowski – Bożek (70 Misiak), Cyganowski (46 Bik), Kołacz, Drelich, Markiewicz, Mokrzycki, Szczurek (46 P.Lewandowski), Skowron, Szymański, Nowak (87 Łuczyk).

Sędziował Albin Kijowski (Krosno). Żółte kartki: Jędryas – Cyganowski, Drelich, Tetlak (zawodnik z ławkie rez.)

W pozostałych meczach 12. kolejki: Polonia – Legion 2:3 (1:2), Igloopol – Stal II Rz. 2:1 (2:0), Izolator – Błękitni 6:1 (2:1), Pogoń-Sokół – Korona 2:0 (1:0), JKS – Wisłok 2:0 (0:0), Lechia – Ekoball 0:1 (0:0), Głogovia – Stal Ł. 4:2 (1:0), Cosmos – Resovia II – przełożony na 25 października.

Tabela żródło www.regiowyniki.pl

Najlepsi strzelcy: 12 – Piechniak (Sokół Kamień), 11 – Nowak (Sokół KD), 7 – Szewczyk.

13. kolejka, 21 października: Resovia II – Sokół Kamień (14.30).