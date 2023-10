Na palcu budowy widać już zarys tego ogromnego obiektu o powierzchni ponad 3000 metrów kwadratowych. Jego budowa została podzielona na 2 etapy. Pierwszy to stan surowy zamknięty oraz zagospodarowanie terenu wokół żłobko-przedszkola, drugi natomiast to wykończenie budynku. Całość będzie kosztowała około 22 milionów złotych.

W połowie października na ulicy Krętej w Pysznicy odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego. Byli na niej obecni między innymi radni Gminy Pysznica, wójt Łukasz Bajgierowicz, wiceminister Rafał Weber, przedstawiciele wykonawcy budynku, dyrektor przedszkola w Pysznicy Dorota Dąbrowska wraz z przedszkolakami.

– Bardzo się cieszę, że spotykamy się dzisiaj aby podpisać akt erekcyjny w miejscu gdzie buduje się historyczna inwestycja dla gminy Pysznica. Będzie to pierwszy budynek gminny, do którego będą mogły uczęszczać nie tylko przedszkolaki a również małe dzieci do żłobka. Będą to pierwsze miejsca żłobkowe na terenie naszej gminy – powiedział na wstępie gospodarz Pysznicy.

Po podpisaniu aktu przedszkolaki wraz z wójtem włożyli go do ozdobnej tuby, którą następnie wmurowano specjalną kielnią w ścianę budynku.

Zakończenie budowy pierwszego etapu to 13 miesięcy od podpisania umowy czyli lipiec/sierpień 2023 roku. W nowym żłobko – przedszkolu będzie aż 225 miejsc dla dzieci, jest to bardzo istotne zwłaszcza, że gminie przybywa nowych mieszkańców.