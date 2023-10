Stalowowolscy parlamentarzyści, senator Janina Sagatowska i poseł Rafał Weber (oboje z PiS) 15 października po raz pierwszy spotkali się na wyborach przy jednej urnie w obwodzie nr 30 (przedszkole nr 7) w Stalowej Woli.

Razem kandydowali stąd po raz trzeci, odkąd Rafał Weber po raz pierwszy został posłem w 2015 r., ale jakoś nie było okazji do wspólnego głosowania.

W ostatnich wyborach doszło jednak do spotkania przy urnie. Wcześniej trzeba też było odstać swoje w kolejce, bo komisja obwodowa dysponowała tylko jednym spisem wyborców i co jakiś czas przed przedszkolem rósł ogonek chętnych do głosowania.

Jakie wyniki osiągnęli w swoim rodzinnym obwodzie? Zdecydowanie najlepsze spośród wszystkich kandydatów.

Rafał Weber uzyskał 404 głosy (druga Renata Butryn z KO miała 122 głosy), a cała listy PiS – 498 (w 2019 r. Weber zdobył tu 402 głosy, a lista – 977). Rafał Weber utrzymał więc poparcie, ale lista sporo straciła. Słabo punktował tu jej lider Zbigniew Ziobro – 45 głosów, a poprzedni nr 1, teraz kandydujący z 2. pozycji Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny PiS, zebrał tylko 3 głosy (w 2019 r. – 33).

Z kolei kandydująca do Senatu Janina Sagatowska otrzymała w swoim obwodzie 1084 głosy i podwoiła wynik z 2019 r., kiedy dostała tu równe 500 głosów, a pozostałe dwie konkurentki zebrały wówczas w sumie 458 głosów. W 2023 dwaj rywale Sagatowskiej otrzymali tu razem 619 głosów: Paweł Bartoszek – 401, a Artur Burak – 218.