Znamy już bardzo prawdopodobny podział mandatów w naszym rzeszowsko-tarnobrzeskim okręgu wyborczym do Sejmu. Do obsadzenie jest tu 15 mandatów. Wiele wskazuje na to, że PiS utraci jeden z 10 dotychczasowych mandatów, jeden więcej (z 2 do 3) zyska Koalicja Obywatelska, dwa otrzyma Trzecia Droga, jeden utrzyma Konfederacja, miejsce w Sejmie utraci natomiast Nowa Lewica.

Po przeliczeniu ponad połowy głosów w naszym okręgu, najlepszy wynik ma numer jeden na liście PiS, czyli Zbigniew Ziobro, który uzyskał już ponad 65 tys. głosów! To absolutny rekord (poprzedni najlepszy wynik to blisko 39 tys., ale pamiętajmy także o obecnej rekordowo wysokiej frekwencji). Lider listy KO, Paweł Kowal zebrał 55 tys. głosów. W samym Rzeszowie to jednak Kowal jest lepszy od Ziobry.

Szef Suwerennej Polski zebrał w tym mieście nieco ponad 11 tys. głosów, tymczasem na Pawła Kowala zagłosowało ponad dwa razy więcej osób. Ma już ponad 25 tys. głosów. Co więcej, minister sprawiedliwości w samym Rzeszowie przegrał także rywalizację z inną kandydatką PiS, wojewodą podkarpacką Ewą Leniart. Zdobyła ona ok. 300 głosów więcej niż Ziobro.

Wiele też wskazuje na to, że PiS straci jeden z mandatów. Do Sejmu, oprócz Ziobry, dostaliby się jeszcze: Ewa Leniart, Marcin Warchoł, Krzysztof Sobolewski, Rafał Weber, Zbigniew Chmielowiec, Jerzy Paul, Jan Warzecha i Kazimierz Gołojuch. Ponownie mandatu nie otrzyma poseł Fryderyk Kapinos.

Koalicja Obywatelska zdobywa trzy mandaty. Oprócz Pawła Kowala, w Sejmie znajdzie się żelazna posłanka (od 2001 r.) Krystyna Skowrońska oraz startujący z ostatniego miejsca były poseł Zdzisław Gawlik.

Dwa mandaty trafiają do kandydatów Trzeciej Drogi: Adama Dziedzica i Elżbiety Burkiewicz, a jeden utrzyma Konfederacja. W Sejmie będzie ją ponownie reprezentował poseł Grzegorz Braun, który zdobył teraz ok. 22,5 tys. głosów, czyli ok. 6 tys. mniej niż cztery lata temu.

W okręgu swój poselski mandat utraci natomiast Lewica, a z Sejmem żegna się poseł Wiesław Buż.