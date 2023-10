53,12 proc. wyniosła 15 października frekwencja wyborcza w Stalowej Woli o godz. 17. W skali kraju była wtedy nieco wyższa – 57,54 proc. Cztery lata temu było to 44,80 proc. (Stalowa Wola) i 45,94 (kraj).

W wyborach 2023 r. nastąpiły więc duże przyrosty frekwencji, co ostatecznie – w badaniu Exit poll – przyniosły ogólnopolską frekwencję na rekordowym poziomie 72,9 proc. To więcej nawet niż w drugich turach wyborów prezydenckich, gdzie dwa razy przekroczyła nieznacznie 68 proc. (1995, 2020).

Trzy województwa, gdzie 15 października o godz. 17 frekwencja była najwyższa to: mazowieckie (60,77 proc.), małopolskie (58,90) i łódzkie (58,58 proc.).

Natomiast trzy województwa z najniższą wtedy z frekwencją to: opolskie (52,26 proc.), warmińsko-mazurskie (54,86 proc.) i podkarpackie (55,24 proc.).

Natomiast frekwencja w referendum, które odbywało się równocześnie z wyborami parlamentarnymi, wyniosła – także według badania Exit poll – ok. 40 proc. W takim przypadku referendum nie miałoby mocy wiążącej, bo do tego wymagana jest frekwencja przekraczająca 50 proc. uprawnionych do głosowania.

A co mówią badania Exit poll o wynikach wyborów do Senatu?

Pakt senacki utworzony przez KO, Trzecią Drogę i Nową Lewicę może liczyć na 58-60 mandatów, a PiS na 40-42 mandaty.