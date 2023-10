Równo o godz. 21 poznamy w telewizji sondażowe wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych w Polsce, tzw. Exit poll. Badanie to wykonują dwie pracownie: Ipsos i Ogólnopolska Grupa Badawcza. Są to bardzo wiarygodne badania, bo przeprowadzane wśród osób, które już zagłosowały. Błąd w pomiarach sięga najwyżej 2 pkt. procentowych.

Na czym polega ten sondaż? Każda pracownia ustala, co którą osobę wychodzącą z lokalu wyborczego poprosi o wypełnienie ankiety. Wyborca udziela w ankiecie odpowiedzi dotyczących m.in. miejsca zamieszkania, wieku, płci i preferencji wyborczych.

Ankiety są wrzucane do specjalnej mini urny i są na bieżąco przesyłane specjalną aplikacją do centrali. Na podstawie tych cząstkowych wyników, instytucja badawcza opracowuje prognozę, która różni się najwyżej do 2 pkt. proc. od ostatecznych wyników. Nieścisłości wynikają m.in. z błędów przy wypełnianiu kart do głosowania, udzielenia niezgodnej z prawdą odpowiedzi czy odmowy wzięcia udziału w badaniu.

Obwody wytypowane do badania Exit poll tworzą reprezentatywną próbę dobraną ze względu na wielkość wybranej miejscowości i wielkość obwodu. 4 lata temu wyniki Exit poll dwóch pierwszych komitetów były niemal takie same jak ich ostateczne wyniki.

Ogólnopolska Grupa Badawcza ma tym razem podać nie tylko ogólnopolski wynik wyborów, ale też w poszczególnych okręgach wyborczych. W Stalowej Woli do tego sondażu OGB wytypowała dwie komisje. Jedna z nich znalazła się przy wejściu do obwodowej komisji wyborczej nr 5 (szkoła podstawowa nr 11). Tu do udziału w ankiecie zapraszano co 4 osobę, która oddała głos w wyborach.

Kolejnym badaniem jest Late poll – to prognoza sporządzona na podstawie oficjalnych wyników z poszczególnych komisji obwodowych.

16 października ok. godz. 2-3 nad ranem mamy poznać zbiorcze wyniki z ok. połowy tych lokali, przed którymi byli ankieterzy. Około południa, 16 października, mają już być znane wyniki z ok. 90 proc. obwodów wyborczych wytypowanych do ankiety. I te wyniki mogą się różnić od ostatecznych wyników wyborów maksymalnie do 0,5 pkt. procentowego.

Metodę Exit poll rozpropagował w latach 60. XX wieku Warren F. Mitofsky. Odpowiadał on w telewizji CBS za analizy wyborcze. Zaczęło się jednak od… kina! W 1967 roku Mitofsky wynajął George’a Fine’a do poprowadzenia badania opinii widzów opuszczających kina. Przekonał się do tej metody i wykorzystał ją podczas wyborów gubernatora stanu Kentucky. Rok później, w 1968 r. CBS wykorzystało metodę exit poll podczas wyborów ogólnokrajowych. Od tego czasu z tego badania sondażowego korzysta się regularnie.

W Polsce metoda Exit poll wykorzystywana jest od wyborów prezydenckich w 1990 roku.