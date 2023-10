5 października z rąk wiceministra infrastruktury Rafała Webera oraz starosty niżańskiego Roberta Bednarza, czternastu uczniów klas IV Szkoły Podstawowej Nr 4 Specjalnej w SOSW w Rudniku nad Sanem otrzymało bezpłatne laptopy, w ramach realizacji ustawy o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Program „Laptop dla ucznia”. Program ten wyrównuje szanse dla każdego ucznia, mając wymiar społeczny i edukacyjny. Czwartoklasiści z podległej Powiatowi placówki, będą korzystać z laptopów HP ProBook 440 G9. Obecni na uroczystości uczniowie, jak i dyrekcja nie kryła wzruszenia i wdzięczności.

– Przekazywany dziś nowoczesny sprzęt jest realną pomocą, pomocą nie tylko w zdobywaniu dobrych ocen, ale również poznawaniu świata i nabywaniu nowych umiejętności. Każdy z was zasługuje na równy start i wierzę, że to narzędzie będzie przez was wykorzystywane jak najlepiej, dając satysfakcję z możliwości, jakie niesie. Zachęcam nie tylko uczniów i nauczycieli, ale także rodziców, do nauki z wykorzystaniem laptopów – mówił Robert Bednarz.

Wiceminister Rafał Weber życzył uczniom, aby laptopy, które otrzymali w ramach programu „Laptop dla ucznia”, służyły rozwojowi, przyczyniały się do jak najlepszego zdobywania wiedzy i poznawania otaczającego ich świata.