PiS wygrywa, ale nie ma samodzielnej większości w Sejmie – uzyskuje ją tylko w niektórych przypadkach w koalicji z Konfederacją. Opozycja, bez Konfederacji, zdobywa nawet 250 mandatów. Wyniki w okolicach mandatowego remisu – tak można podsumować ostatnie wyborcze sondaże opublikowane przed ciszą wyborczą.

Ostatni sondaż poparcia ogłoszono trzy godziny przed ciszą wyborczą. Dla portalu StanPolityki.pl wykonał go Instytut Badania Spraw Publicznych (jest to pracownia Ogólnopolskiej Grupy Badawczej).

Sondaż IBSP

Według niego wybory do Sejmu wygra Prawo i Sprawiedliwość, ale to opozycja, nie licząc Konfederacji, uzyska sejmową większość – 234 mandaty. Koalicja PiS i Konfederacji miałaby w sumie 225 mandatów. Szacowana frekwencja to 60,65 proc.

PiS…………………..37,36 proc.

KO………………….. 27,77 proc.

Trzecia Droga………….13,02 proc.

Lewica………………..10,33 proc.

Konfederacja……………8,29 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy…2,19 proc.

Polska Jest Jedna……… 1,04 proc.

Inne komitety…………..0,20 proc.

Jak te wyniki przekładały się na sejmowe mandaty?

PiS………………193

KO……………….136

Trzecia Droga………57

Nowa Lewica………..41

Konfederacja……….32

Mniejszość Niemiecka…1

Sondaż wyborczy Instytutu Badań Spraw Publicznych dla portalu StanPolityki.pl przeprowadzono metodą CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) w dniach 11-13 października 2023 roku na reprezentatywnej grupie 1100 dorosłych Polaków.

Sondaż Kantaru

Najbardziej korzystny dla opozycji był sondaż przedstawiony 13 października przez pracownię Kantar (międzynarodowa agencja badawcza z oddziałem w Polsce), a wykonany dla TVN i TVN-24:

PiS………………..31 proc.

KO…………………26 proc.

Trzecia Droga……….12 proc.

Nowa Lewica…………11 proc.

Konfederacja…………8 proc.

8 procent ankietowanych nie potrafiło wskazać, na którą partię odda swój głos, a 1 procent zadeklarował, że zamierza głosować na „inny komitet wyborczy”.

Symulacja podziału mandatów na podstawie tego sondażu pokazuje, że opozycja, bez Konfederacji, mogłaby liczyć w Sejmie na 250 mandatów:

PiS……………….173

KO………………..150

Trzecia Droga……….52

Nowa Lewica…………48

Konfederacja………..36

Mniejszość Niemiecka….1

Sondaż przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1702 pełnoletnich osób.

Sondaż IPSOS

Z kolei najbardziej korzystny dla PiS był ostatni (10 października) sondaż przeprowadzony przez IPSOS (międzynarodowa grupa badawcza mająca swój oddział w Polsce) dla portalu OKO.press i radia TOK FM.

PiS…………………….39,6 proc.

KO……………………..30,1 proc.

Konfederacja…………… .9,9 proc.

Trzecia Droga…………….8,8 proc.

Nowa Lewica………………8,8 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy…….2 proc.

Inne komitety………………1 proc.

W mandatach badanie to przynosi niemal dokładne odwrócenie sondażu Kantara i daje ok. 250 mandatów dla koalicji PiS-Konfederacja.

Sondaż pracowni Estymator

Korzystny dla PiS był także ostatni (11 października) sondaż pracowni Estymator (polska firma badania rynku i opinii) dla tygodnika „Do Rzeczy”.

PiS……………………36,7 proc.

KO…………………….29,9 proc.

Trzecia Droga…………..10,1 proc.

Nowa Lewica……………..9,7 proc.

Konfederacja…………….9,7 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy….2,7 proc.

Inne komitety……………1,1 proc.

Taki wynik wyborczy dałby koalicji PiS-Konfederacja ok. 240 mandatów, głównie ze względu na wyższe niż w innych badaniach notowania Konfederacji.

Sondaż pracowni IBRIS

Sondaż ten przeprowadziła dla „Wydarzeń” Polsatu pracownia IBRIS (Instytut Badań Rynkowych i Społecznych), polska organizacja pozarządowa. Ogłoszono go 13 października.

PiS………………………33,9 proc.

KO……………………….27,0 proc.

Trzecia Droga……………..11,0 proc.

Nowa Lewica………………. 9,7 proc.

Konfederacja……………….8,2 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy…….2,3 proc.

Inne komitety………………0,5 proc.

Niezdecydowanych było w tym sondażu 7,5 proc. wyborców, a przewidywana frekwencja – 64,7 proc., co byłoby polskim rekordem w wyborach parlamentarnych. Po proporcjonalnym rozłożeniu głosów niezdecydowanych, podział mandatów w tym sondażu byłby taki:

PiS……………………….207

KO………………………..156

Konfederacja………………..36

Trzecia Droga……………….30

Nowa Lewica…………………30

Mniejszoś

Niemiecka………….1

Oznaczałoby to, że koalicja KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy miałaby w Sejmie 216 mandatów, a koalicja PiS i Konfederacji – 243.

Badanie zrealizowano w dniach 10-12 października metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAIT) na grupie 1921 osób.

Sondaż pracowni Pollster

Ten sondaż, przeprowadzony przez Pollster (polska firma badacza, część grupy ZPR Media) dla „Super Expressu” i ogłoszony 13 października, przyniósł prawie remis w podziale mandatów: 230 dla opozycji, 229 dla PiS i Konfederacji.

A procentowe poparcie wyglądało następująco:

PiS…………………..35,8 proc.

KO……………………31,4 proc.

Trzecia Droga………….10,7 proc.

Nowa Lewica……………10,5 proc.

Konfederacja…………,..8,7 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy…1,5 proc.

Inne komitety…………..0,9 proc.

Sensacyjny sondaż CBOS

Ostatni przed wyborami sondaż Centrum Badania Opinii Społecznych (formalnie jest to fundacja nadzorowana przez Prezesa Rady Ministrów) przyniósł zaskakujące notowania.

PiS…………………….35 proc.

KO……………………..22 proc.

Trzecia Droga…………….6 proc.

Konfederacja……………..6 proc.

Nowa Lewica………………5 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy…..2 proc.

Niezdecydowani…………..17 proc.

Odmowa odpowiedzi…………7 proc.

To jedyny ostatni przed wyborami sondaż, w którym pod 8-procentowym progiem dla koalicji znalazła się Trzecia Droga. Nie uczestniczyłaby więc w podziale sejmowych mandatów. Z kolei Nowa Lewica balansuje na progu dla partii, gdyż osiągnęła w tym sondażu 5 proc.

Uwagę zwraca oczywiście ogromny odsetek niezdecydowanych wyborców – aż 17 proc. Z badania wynika też, że 16 proc. tych wyborców rozważa zagłosowanie na KO, a 15 proc. na Trzecią Drogę. 12 proc. wskazało na PiS, 10 proc. na Konfederację, 7 proc. na Nową Lewicę, a 4 proc. na Bezpartyjnych Samorządowców.

CBOS przewidywał frekwencję na poziomie 87 proc.!