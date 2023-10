Od początku października do końca listopada 2023 r. można oglądać czasową wystawę plenerową pod nazwą „Czas odbudowy i wielkich zmian”. Wystawa udostępniona jest na placu Wolności w Nisku.

Opowiada o życiu w międzywojennym Nisku. Opowieść zaczyna się od pokazania ogromu zniszczeń jakie przyniosła I wojna światowa, a kończy w czasie, w którym powstawał Centralny Okręg Przemysłowy – wielka inwestycja II RP, która niosła wielkie nadzieje na rozwój naszego miasteczka. Na planszach pojawiają się informacje jak wyglądało organizowanie nowej administracji w wolnej Polsce, o trudnym procesie odbudowy Niska ze zniszczeń wojennych, poruszany jest temat emigracji zarobkowej, wielkiego kryzysu, niepokojów społecznych. Zadbano o to, by nie zabrakło wątków związanych z kulturą, sportem, oświatą, wojskiem i życiem codziennym mieszkańców. Twórcy wystawy pochylili się także nad tematem uzyskania praw miejskich przez Nisko, próbując rozwikłać zagadkę dlaczego Nisko, które przed 1933 r. wciąż będąc formalnie wsią, nazywane było miastem. Czy to im się udało? Warto przyjść i obejrzeć wystawę.