Do e-recepty i e-skierowania zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Ale na tym nie koniec. Kolejne ułatwienie czyli możliwość elektronicznego potwierdzania zlecenia na wydanie wyrobu medycznego (np. wózka inwalidzkiego, balkonika, czy materaca przeciwodleżynowego) lub jego naprawę wchodzi w życie. Od 1 lipca 2023 r. do końca września trwał okres przejściowy, gdzie zlecenia można było wystawiać elektronicznie lub papierowo. Od 1 października obowiązuje już tylko e-zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Przejście wyłącznie na elektroniczną formę potwierdzania zlecenia na wydanie wyrobu medycznego lub jego naprawę, oznacza, że zlecenie musi zostać podpisane cyfrowo: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub z wykorzystaniem certyfikatu ZUS e-ZLA. Zlecenia na wyroby medyczne są wystawiane w Systemie Elektronicznej Weryfikacji i Potwierdzania Zlecenia (eZWM/ap-zz). O tych szczegółach wiedzą już wszystkie placówki medyczne. Dla pacjenta ta wiedza nie jest konieczna.

Od elektronicznego zlecenia są wyjątki

Wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w tradycyjnej, czyli papierowej formie, jest dopuszczalne tylko w przypadkach:

braku dostępu do serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ,

braku możliwości podpisania zlecenia podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub certyfikatem e-ZLA.

Negatywna weryfikacja zlecenia. Co zrobić?

W przypadku, gdy zlecenie na wyrób medyczny zostanie negatywnie zweryfikowane lub w sytuacji, gdy zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zostanie wystawione w formie papierowej poza systemem eZWM, wymagane jest potwierdzenie zlecenia w Oddziale Wojewódzkim NFZ. Nadal można przekazać zlecenia do dowolnie wybranego oddziału NFZ, np. przez wysyłkę skanu dokumentu na adres mejlowy.

Czym jest e-zlecenie na wyroby medyczne?

E-zlecenie to dokument elektroniczny, który osoba wystawiająca zlecenie (np. lekarz, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta) podpisuje w systemie elektronicznie (np. podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym).

Pacjent otrzymuje informacje o wystawionym e-zleceniu przez wiadomość sms lub mejl z 4-cyfrowym kodem. Może również otrzymać wydruk informacyjny. E-zlecenie jest też dostępne w Internetowym Koncie Pacjenta (w zakładce „Apteczka”).

Jak wygląda realizacja e-zlecenia?

E-zlecenie na wyrób medyczny można zrealizować w sklepie medycznym lub w aptece, które mają umowę z NFZ. Wystarczy podać numer PESEL i kod dostępu lub przedstawić wydruk informacyjny wystawiony podczas wizyty np. u lekarza. Zasada działania jest zatem taka sama jak w przypadku e-recepty lub e-skierowania. Elektronicznego zlecenia nie trzeba drukować, ale można jeśli dla Pacjenta będzie to wygodniejsze.

Na co można otrzymać e-zlecenie?

Wykaz wyrobów medycznych, które refunduje NFZ jest dość duży, różne są też stopnie refundacji. Pełny wykaz to ponad 150 pozycji, z których najpopularniejsze to szkła okularowe, wózki inwalidzkie, protezy kończyn, ortezy, szyny i gorsety, pończochy uciskowe, aparaty słuchowe, protezy piersi i peruki, materace przeciwodleżynowe, kule i balkoniki, a nawet aparaty do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego czy sensor do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym.

W tym roku Podkarpacki NFZ potwierdził 210 tysięcy takich zleceń. Najczęściej trafiają do nas wnioski o refundację szkieł okularowych (ponad 120 tysięcy w tym roku) i aparatów słuchowych (ponad 16 tysięcy w tym roku).

Pełną informację można uzyskać u lekarza prowadzącego leczenie oraz na czynnej całą dobę Telefonicznej Informacji Pacjenta pod bezpłatnym numerem 800 190 590.