Lokatorzy budynków mieszczących się przy ulicy Wańkowicza w Stalowej Woli doczekają się modernizacji ulicy prowadzącej do ich domów i mieszkań. Miasto na realizację tego zadania pozyskało środki z VIII edycji Polskiego Ładu w kwocie 8 mln zł. Realizacja zadania powinna ruszyć w drugiej połowie przyszłego roku.

– Ulica od lat domaga się pełnej modernizacji. W ostatnich tygodniach na osiedlu Hutnik powstała ważna inicjatywa samych mieszkańców, którzy władzom miasta Stalowej Woli chcieli mocniej zasygnalizować, że ta ulica jest w bardzo złym stanie. Zdajemy sobie sprawę, że ulica Wańkowicza to jedna z najgorszych, pod względem stanu technicznego ulic w naszym mieście, ale to też ulica która ma konkretne problemy techniczne. Kwestia pomieszania sieciowego, kwestia problemów odwodnienia, przejścia i krzyżowania się sieci prywatnych z sieciami publicznymi to istotny problem przy modernizacji tej ulicy – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Dodał, że gruntowana przebudowa tej drogi wymaga dużych nakładów finansowych, które przy głównym zakresie zadania oszacowano na 12-13 mln zł.

– W ostatnich tygodniach podpisaliśmy umowę i rozpoczęliśmy prace, które już trwają na osiedlu, geodeci wymierzają punkty w poszczególnych miejscach drogi, ale również działek prywatnych dotyczących rozwiązania problemu jakim jest przy modernizacji tej drogi odwodnienie. Droga wymaga pełnej przebudowy podziemnej, ale musimy to wykonać w taki sposób aby nie zalać posesji prywatnych. Wykonanie szczelnej kanalizacji deszczowej na tym osiedlu spowodowałoby, że woda deszczowa z posesji prywatnych cofnęłaby się do piwnic, do garaży dokonując zalewania indywidulanych posesji. Dlatego przygotowując się do tego projektu musimy wykonać drenaże, punktowe studnie wokół posesji prywatnych – mówił włodarz miasta.

W VIII edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych miasto uzyskało 8 mln zł na modernizację ulicy Wańkowicza.

– Ten wielki wysiłek Stalowej Woli, jeżeli chodzi o modernizację dróg na osiedlach zamieszkałych przez mieszkańców, czy to w domach jednorodzinnych, czy w blokach, musi być wsparty środkami rządowymi. I jest wspierany środkami rządowymi. To wielkie działanie polegające na modernizacji ulicy Wańkowicza, głównej ulicy osiedla Hutnik, która jest bardzo mocno wyeksploatowana, której przebudowa będzie bardzo skomplikowana wymaga takiego rządowego wsparcia – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

To będzie również remont i modernizacja ulicy Parkingowej wraz z kanalizacją deszczową. – Sieć kanalizacji deszczowej zaczynająca się od wjazdu do ulicy Wańkowicza kończy się na ulicy Parkingowej. To olbrzymie zadanie będzie dotyczyło przebudowy pełnej sieci podziemnej, to również kwestia PEC-u, kwestia sieci indywidualnej wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, chodników, energooszczędnego oświetlenia – powiedział prezydent.

W ramach inwestycji planowane są również nowe nsadzenia drzew i krzewów.

– Jak wygląda ulica Wańkowicza, wszyscy widzimy. Ulica, która od wielu lat domaga się remontu, przebudowy, doczeka się swego finału – powiedział przewodniczący Rady Miasta Stanisław Sobieraj.

W tej chwili trwają prace koncepcyjne, po ich zakończeniu miasto przystąpi do prac projektowych. W planach jest uzyskanie wszystkich zgód i pozwoleń do maja, czerwca 2024 roku. Następnym krokiem będzie ogłoszenie postępowania przetargowego na rzeczową realizację zadania. Rozpoczęcie przebudowy planowane jest na drugą połowę 2024 roku, zakończenie prac zaś na jesień 2025 roku.