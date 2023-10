Nowoczesne kardiomonitory oraz sprzęt niezbędny do zabiegów ortopedycznych, pojawił się na stanie Szpitala Powiatowego w Nisku. Zakup mógł być możliwy dzięki środkom z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

– Otrzymujemy sprzęt w postaci ośmiu kardiomonitorów i jednego negatoskopu na blok operacyjny. To bardzo potrzebny sprzęt dla ortopedów, ponieważ w ostatnim czasie bardzo zwiększyliśmy operacje na oddziale ortopedii. I jedną z właśnie takich palących potrzeb ortopedii był brak tych kardiomonitorów. Oczywiście były te monitory, ale teraz otrzymujemy nowe, lepsze no i ten negatoskop, dzięki któremu w czasie rzeczywistym ortopedzi mogą obserwować postęp operacji, więc to jest bardzo ważny sprzęt – mówił dyrektor szpitala Paweł Tofil.

Koszt zakupu nowego sprzętu to blisko 249,2 tys. złotych, a kwota dofinansowania pozyskana z ministerstwa to 248,5 tys. złotych. Oficjalne przekazanie sprzętu dobyło się 11 października w obecności wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła.

– Fundusz Sprawiedliwości działa na zasadzie sprawiedliwości społecznej. Z jednej strony przestępcy wpłacają na ten fundusz, a środki trafiają do ofiar przestępstw. Mamy tutaj ofiary wypadków drogowych, przemocy domowej i leczeni są oni właśnie z tych środków, które gromadzone są z funduszy wpłacanych przez przestępców – powiedział Warchoł.

O tym jak bardzo potrzebny szpitalowi w Nisku, ze względu na ilość przeprowadzanych operacji, był ten sprzęt, mówił zastępca ordynatora Oddziału Ortopedycznego Piotr Muniak.

– W naszej placówce od początku roku było wykonanych około 1600 zabiegów. Przeważnie są to zabiegi urazowe, ale również w dużej mierze są to zabiegi alloplastyki stawu biodrowego, stawu kolanowego. Zaopatrujemy przede wszystkim ten rejon, ale również według potrzeb i według osób, które się do nas zwrócą. Zaopatrujemy też rejon okolic Rzeszowa, Kulbuszowej i Nowej Dęby – mówił Piotr Muniak.

Na tym jednak nie koniec planowanych zakupów dla niżańskiej lecznicy.

– Staramy się o rezonans magnetyczny. To jest aparatura medyczna, która służy dla całości szpitala, żeby zapewnić profesjonalne badania. Natomiast mamy tak skonstruowany montaż finansowy, który musi być spełniony w stu procentach. To są częściowo środki własne powiatu niżańskiego i jeżeli nie będzie możliwości pozyskania środków zewnętrznych, to tego zakupu w tym roku nie dokonamy – mówił starosta niżański Robert Bednarz.