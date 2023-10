Miasto Stalowa Wola złożyło projekt o dofinansowanie budowy profesjonalnego schroniska dla bezdomnych zwierząt i otrzymało 2 miliony złotych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na ten celo Poinformował o tym w środę, 11 października, na konferencji prasowej w przytulisku „Psia Przystań” prezydent Lucjusz Nadbereżny wraz z wiceministrem Rafałem Weberem, Stanisławem Sobierajem, przewodniczącym Rady Miejskiej i prezesem Przytuliska Anną Szwed.

Do tej pory bezpańskimi psami z terenu Stalowej Woli oraz okolic zajmowało się przytulisko – stowarzyszenie, które działa dzięki wolontariuszom, sponsorom, ludziom dobrej woli. To właśnie oni poświęcają swój czas, pieniądze oraz serce aby te pieski poczuły się bezpiecznie. Obecnie stalowowolska „Psia Przystań” ma pod swoją opieką 34 psy.

Przekazując symboliczny czek wiceminister Rafał Weber powiedział: – Z tego miejsca chce bardzo gorąco podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień w ramach Stowarzyszenia „Psia Przystań”, ale też wszystkim tym, którzy w sposób niezorganizowany troszczą się o bezdomne zwierzaki i przychodzą się nimi tutaj opiekować, dokarmiają, przekazują swoje prywatne środki finansowe na to aby tym zwierzakom ułatwić życie aby ich los nie był losem bezpańskiego psa, który błąka się po mieście albo po okolicach tylko, żeby takie psiaki czuły też troskę człowieka i wsparcie w takiej trudnej sytuacji kiedy nie posiadają właściciela bo zostały opuszczone.

Dzięki środkom otrzymanym z rządowego programu już w ciągu kilku następnych tygodni rozpoczną się konsultacje w sprawie aktualizacji projektu budowy tego obiektu. Powstanie on tuż obok „Psiej Przystani” przy ulicy Działkowej. Prace związane z realizacją tego działania rozpoczną się jeszcze w tym roku. Do końca grudnia ma ruszyć przetarg, który wyłoni wykonawcę robót. Całość inwestycji to koszt około 2,3 miliona złotych.

– Bardzo się cieszymy, czekaliśmy na to 6 lat. Faktycznie projekt jest przygotowany, powstał on z tego co pamiętam około dwa albo trzy lata temu. Od tego czasu zdobyliśmy troszeczkę więcej doświadczenia i myślę, że pewne zmiany zostaną dokonane niemniej jednak projekt musi spełniać warunki ustawowe. Jest ustawa o schroniskach, która ma pewne wymogi i tego będziemy się musieli trzymać. Cieszymy się niezmiernie, bo jak widać warunki mamy jakie mamy, ale mamy nadzieję, że ta przyszła zima będzie dla naszych psiaków taka spokojna i ciepła i dla nas również – skomentowała Anna Szwed, prezes „Psiej Przystani”.

Taki obiekt, w którym będzie można zaopiekować się bezpańskimi zwierzętami i pomóc im znaleźć nowy dom to bardzo ważne miejsce na mapie każdego miasta, a na mapie Stalowej Woli pojawi się już w przyszłym roku.