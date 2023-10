W stalowowolskim Centrum Aktywności Seniora odbyła się konferencja podsumowująca działalność pierwszego roku neurochirurgii w Stalowej Woli.

– Oddział robi furorę nie tylko ze względu na to, że zaopatruje pacjentów z bardzo szerokim zakresem problemów z obszaru neurochirurgicznego, ale zaopatruje też pacjentów spoza naszego województwa, czyli zainteresowanie naszym oddziałem sięga daleko. Mamy specjalistów z najwyższej półki, kształconych w ośrodkach lubelskich, warszawskich, którzy przenoszą swoje doświadczenie na nasz obszar i mają jeszcze plany odnośnie dalszego rozwijania tej działalności, poszerzania świadczeń, także mamy nadzieję, że ten oddział w dalszym ciągu będzie się tylko rozkwitał, jak do tej pory – mówiła Monika Pachacz-Świderska, dyrektor szpitala w Stalowej Woli.

Pododdział neurochirurgii pojawił się w szpitalnej strukturze jesienią ubiegłego roku, a jego trzon stworzyli lekarze z klinik lubelskich oraz warszawskich.

– Zamykamy rok z 1200 przyjęciami pacjentów na nasz oddział, wykonaliśmy około 500 operacji kręgosłupa z wykorzystaniem bądź bez wykorzystania implantów. Wykonaliśmy również około 70 operacji ośrodkowego układu nerwowego w chorobie nowotworowej, w urazach mózgu. Zamykamy ten rok pełen ciężkiej pracy, naszego wysiłku, który włożyliśmy w rozwój neurochirurgii stalowowolskiej i otwieramy kolejny, który miejmy nadzieję przyniesie nam kolejne ciekawe rozwiązania, które wprowadzą nowoczesne procedury na Podkarpacie – mówił kierujący Pododdziałem Neurochirurgii w stalowowolskim szpitalu lekarz Jakub Litak.

– Obecnie większość naszej pracy skupia się wokół chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa, dyskopatii lędźwiowej, dyskopatii szyjnej. Tutaj mamy największe pole do popisu i największe grono pacjentów, którzy są kwalifikowani do tego typu zabiegów, drugą grupą są urazy mózgowo-czaszkowe i nowotwory w obrębie ośrodkowego układu nerwowego i kręgosłupa i tu również zapotrzebowanie na tego typu działalności w naszym regionie jest duże i to właśnie realizujemy. Oczywiście wprowadzamy nowe operacje, udało nam się przez ten rok czasu wprowadzić procedurę wszczepienia stymulatorów dordzeniowych w leczeniu bólu neuropatycznego, wykonaliśmy takich zabiegów 8. Nie ma drugiego ośrodka na Podkarpaciu, który zajmuje się tego typu procedurami i tego typu leczeniem. Plany mamy dosyć ambitne, chcielibyśmy dzięki neuronawigacji, którą przy wsparciu środków zewnętrznych dostaniemy prawdopodobnie w najbliższym czasie prowadzić operacje głębokiej stymulacji mózgu w chorobie Parkinsona i również innych chorobach neurodegeneracyjnych, także te plany zostawiamy na najbliższy rok. Biorąc pod uwagę liczby, które przedstawiłem i ilość operacji, które wykonaliśmy wydaje mi się, że potwierdziliśmy swoim działaniem, że takie usługi medyczne są niezbędne w regionie – dodał.

Na spotkaniu obecni byli senator Janina Sagatowska i wiceminister infrastruktury Rafał Weber, którzy przekazali informację o dotacji dla szpitala w kwocie ponad 13 mln zł z Funduszu Medycznego.

Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego dla SOR-u oraz pracowni diagnostycznych. Zakupiony zostanie m.in. nowy tomograf komputerowy oraz 2 wysokiej klasy aparaty RTG. Zakupiony zostanie również bronchoskop na potrzeby pulmonologów. Część tych środków zostanie również przeznaczonych na remont podjazdu oraz wiaty dla karetek.