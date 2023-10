– Pokazujemy spójną, bardzo kompleksową, politykę rozwoju miasta Stalowej Woli – tak prezydent Lucjusz Nadbereżny skomentował symboliczne wbicie łopaty pod budowę akceleratora. Pierwsza tego typu inwestycja w regionie już za półtora roku posłuży lokalnym przedsiębiorcom. Obiekt Agencji Rozwoju Przemysłu będzie nie tylko nowoczesny i funkcjonalny, ale też piękny. Koszt budowy to około 70 milionów zł.

Niemal w samo południe w poniedziałek, 9 października, ma działce należącej do ARP, zlokalizowanej w sąsiedztwie HSW, odbyła się konferencja prasowa inaugurująca budowę bardzo nowoczesnego akceleratora. Uczestniczyli w niej m.in. wiceminister infrastruktury poseł na Sejm RP Rafał Weber, poseł Krzysztof Sobolewski, prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny, przewodniczący Rady Miasta Stanisław Sobieraj, starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, wiceprezes ARP Łukasz Gałczyński, dyrektor ARP oddział Tarnobrzeg Tomasz Miśko oraz przedstawiciele wykonawcy inwestycji – firmy Strabag.

– Mam nadzieję, że ten dzień zostanie wpisany w historię Stalowej Woli. Dzisiaj ceremonia wbicia pierwszej łopaty pod budowę akceleratora. Jest to wynik konsekwentnie realizowanej przez okres ostatnich ośmiu lat polityki zrównoważonego rozwoju całej Polski. To dzięki tej polityce takie miasta jak Stalowa Wola, które w wyniku może niekoniecznie dobrych decyzji wcześniejszych lat traciły funkcje społeczno-gospodarcze, teraz na nowo złapały oddech – powiedział Tomasz Miśko witając zgromadzonych.

– To bardzo istotny projekt, bo uzupełnia lukę, która następuje wsparciu młodych producentów, którzy dzięki temu projektowi mają szansę wyjść z przysłowiowego garażu i instalując maszyny tu, na wynajętej przestrzeni produkcyjnej, będą mogli tworzyć ważny system kooperacji dla dużych strategicznych inwestorów, zatrudniać ludzi. Historia Stalowej Woli pokazuje, że z tego „garażu” można osiągnąć sukces, i to sukces globalny, są takie firmy w Stalowej Woli. Nie da się tworzyć wielkiej strefy gospodarczej dedykowanej dla wielkich inwestorów bez mikro i małych przedsiębiorców. Pokazujemy spójną, bardzo kompleksową, politykę rozwoju miasta Stalowej Woli – powiedział „Sztafecie” prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber, podkreślał, jak istotne dla rozwoju lokalnego biznesu jest stwarzanie przedsiębiorcom odpowiednich warunków, aby ich potencjał wytwórczy, innowacyjność nie został zmarnowany. – To kolejne ważne miejsce, w którym stalowowolski biznes będzie miał nowoczesne warunki do rozwoju. Kolejne miejsce po Fabryce Urbi Ferro i po halach produkcyjnych na terenie strefy przemysłowej. Ci, którzy próbują swojego szczęścia w przysłowiowym garażu, i im to wychodzi, tutaj będą mogli znaleźć nowoczesne przestrzenie do rozwoju, do poszerzenia rozwoju swojej działalności. Pierwszym etapem jest rozpoczęcie działalności, która bardzo często jest prowadzona w garażu. Ktoś coś robi coś sam, później widzi, że to ma sens i mogli by robić tego więcej, ale nie mają gdzie, to wtedy wchodzą do akceleratora. Tutaj przez kilkanaście miesięcy rozwijają produkcję, na tyle żeby usamodzielnić się, kupić działkę, stworzyć swoje miejsce takie docelowe – usłyszeliśmy od Rafała Webera.

Akcelerator przemysłowy połączy funkcje budynku biurowo-usługowego i hali produkcyjnej. Jego łączna powierzchnia to 8,5 tys. m kw. W projekcie zastosowano stal, drewno i beton uwzględniając charakter otoczenia. Część drzewostanu w centralnej i południowej części działki zostanie zachowana, będą też nowe nasadzenia drzew i innej roślinności. Teren wewnątrz obiektu ma pełnić funkcję wypoczynkowo-rekreacyjną. Budynek będzie posiadał instalację fotowoltaiczną, zbiorniki retencyjne, stacje ładowania samochodów elektrycznych, miejsce przechowywania rowerów, nowoczesne systemy wentylacji, ogrzewania i zarządzania obiektem. – Co istotne w tym projekcie, to jest projekt po prostu piękny, który będzie budował nowy wizerunek strefy gospodarczej naprzeciwko Huty Stalowa Wola, pokazujący, że ambicje Stalowej Woli to nie jest bycie szarą halą produkcyjną, ale innowacyjność, nowoczesność, to są nowe technologie i taki będzie ten budynek – skomentował prezydent Nadbereżny.

(it)