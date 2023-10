Coraz bardziej realna staje się inwestycja utworzenia w Stalowej Woli nowoczesnego, pełnego atrakcji wodnego parku rozrywki. Wszystko dzięki rządowym środkom. O milionowej dotacji na budowę Aquaparku poinformowali 9 października wiceminister infrastruktury Rafał Weber, prezydent Lucjusz Nadbereżny i przewodniczący Rady Miasta Stanisław Sobieraj.

– Rząd postanowił dofinansować tę inwestycję kwotą 30 mln zł. Wniosek złożył prezydent Stalowej Woli i właśnie taka kwota na to zadanie została przyznana. Wiemy też, że prezydent prowadzi kolejne działania zmierzające do tego, aby kolejne miliony złotych zostały przeznaczone, tym razem z Funduszy dla Podkarpacia, które są w gestii marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla. Ten montaż rządowo–samorządowy pozwoli na to aby wykonać to ambitne przedsięwzięcie – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Nowoczesny Aquparak ma powstać na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Główne wejście do obiektu ma być od ul. Kwiatkowskiego. Tam zlokalizowane zostaną miejsca parkingowe. W środku powstanie duży basen rekreacyjny w formie litery L, ze sztuczną falą. Do dyspozycji mieszkańców będzie także mniejszy basen rekreacyjny z biczami wodnymi, masażami. Powstanie duża strefa dla najmłodszych ze statkiem, wodnym placem zabaw i basenem. W drugiej części aquaparku pojawią się baseny witalne z 4 nieckami o różnych temperaturach wody. Będzie to między innymi basen siarczkowy. Ciekawym pomysłem jest basen do spotkań biznesowych z ekranem multimedialnym. Ponadto będzie można korzystać z 4 multifunkcyjnych zjeżdżalni. Nie zabraknie też strefy saunarium z tarasami zewnętrznymi. Całą ofertę uzupełni strefa gastronomi i relaksu.

To co będzie wyróżniać stalowowolski aquapark, na tle tych znajdujących się w innych, polskich miastach, będzie tuba do nurkowania o głębokości 11 metrów. Nurkując będzie można wykazać się sprytem pokonując różne przeszkody i rozwiązując zagadki. Dodatkowo nurkowie będą mogli tam uzyskiwać certyfikaty nurkowania.

Aquapark Stalowa Wola będzie oferował atrakcje nie tylko wewnątrz obiektu, ale i na zewnątrz. Powstanie duży basen rekreacyjny, basen sportowy, strefa dla dzieci, wodny plac zabaw, zjeżdżalnie. Pojawią się miejsca odpoczynku, leżaki, boisko do siatkówki.

Prezydent Nadbereżny liczy na to, że pozwolenie na budowę obiektu, uda się uzyskać jeszcze w tym roku. Gdy tak się stanie, po skompletowaniu dokumentacji wykonawczej, na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2024 roku miasto ogłosi przetarg na budowę. Po wyłonieniu i podpisaniu umowy z wykonawcą nowoczesny aquapark ma powstać w okresie 2 lat.

– 30 mln zł bezzwrotnej dotacji z Polskiego Rządu otrzymujemy jako pierwszy fundament pod budowę Aquaparku Stalowa Wola, tego wymarzonego obiektu, który jest tak bardzo potrzebny i tego obiektu, który będzie tworzył nowy standard dla Stalowej Woli. Ten pierwszy fundament, który dzisiaj otrzymujemy, te 30 mln zł, to początek ważnego procesu, otwarcia montażu finansowego, ale już dzisiaj mogę powiedzieć, że w pełnej perspektywie widzimy, że ponad 70 proc. wartości całego zadania, które dzisiaj szacujemy na około 140 mln zł, będzie pochodzić ze źródeł zewnętrznych. To połączenie środków rządowych również ze środkami europejskimi. W trakcie realizacji, jeżeli tylko dalej będzie kontynuowany projekt Sportowa Polska, a wierzę mocno w to, że tak będzie, to z Ministerstwa Sportu będziemy starali się uzyskać dodatkowe dofinansowanie – zapewnił prezydent.