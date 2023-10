Długo wyczekiwana przez mieszkańców dwóch gmin powiatu niżańskiego inwestycja stała się faktem. 9 października oficjalnie poinformowano o rozpoczęciu budowy mostu przez rzekę San łączącego gminę Ulanów w miejscowości Bieliny z miejscowością Kopki w gminie Rudnik nad Sanem. Koszt całej inwestycji to ponad 43 mln zł. Więcej niż połowę tej sumy pokryje dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

W inauguracji prac budowlanych wziął udział między innymi wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

– Wspieramy lokalne inicjatywy. Rząd za pośrednictwem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wspiera inwestycje na drogach samorządowych, na które czekają Polacy we wszystkich regionach kraju. Ta wyczekiwana od wielu lat przeprawa mostowa zbliży do siebie mieszkańców gmin Ulanów i Rudnik nad Sanem. Posłuży do codziennej komunikacji, ale też będzie wykorzystywana przez turystów, przyjeżdżających podziwiać piękno ulanowskiej ziemi i powiatu niżańskiego — powiedział Weber.

Za realizację inwestycji odpowiada gmina i miasto Ulanów. Most powstaje w rejonie nieczynnej przeprawy promowej przez San. Bedzie to konstrukcja stalowa, trzyprzęsłowa, z żelbetową płytą pomostową oraz łukowym przęsłem nurtowym o długości 120 m i dwoma przęsłami skrajnymi, każdym po 35 m długości. W ramach tego zadania będą wykonane dojazdy do obiektu. Przy bramach dojazdu będą do wykonania mury oporowe. Całość zadania jest do zrealizowania w 21 miesiącach.

Koszt budowy przeprawy mostowej przez San to ponad 43 miliony złotych. Gmina Ulanów na ten cel pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 29 mln złotych. Jak do tej pory to jedna z największych w Polsce i zarazem największa inwestycja w woj. podkarpackim realizowana ze wsparciem RFRD.