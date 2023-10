Na takim etapie budowy jest nowa siedziba Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Nisku. Inwestycja, która powstaje za około 56 milionów złotych, podniesie komfort pracy sędziów i urzędników, a przede wszystkim poprawi jakość usług świadczonych mieszkańcom miasta i regionu.

Zakończenie kolejnego etapu prac, było okazją do odwiedzenia placu budowy przez między innymi przedstawicieli rządu, wymiaru sprawiedliwości oraz władz samorządowych. 6 października na konstrukcji dachu zawieszono nawet wieniec przystrojony kolorowymi wstążkami, kwiatami gałązkami (tzw. wiecha).

Budowa obiektu jest realizowana przy ul. Jana Marii Gisgesa 1 w Nisku, w miejscu dawnego przedszkola. Działka ma powierzchnię 0,66 ha, a sam budynek 3 700 m kw.

Budynek pomieści sąd i prokuraturę. Obiekt stanie się również centrum informatycznym na potrzeby wymiaru sprawiedliwości na Podkarpaciu.

– W tym sądzie znajdzie się również miejsce dla Ośrodka Wsparcia Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, który dzisiaj znajduje się w użyczonym budynku starostwa. Tutaj przeniosą się pracownicy, informatycy, transkrybenci, inne osoby, które wspierają różne systemy użytkowane przez sądy w całej Polsce. Także będzie to funkcja potrójna tego budynku – poinformował Piotr Słaby, dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł również podkreślił wielofunkcyjność nowego obiektu.

– Tu będzie centrum dowodzenia informatycznego na całe Podkarpacie, ponieważ Sąd Apelacyjny w Rzeszowie będzie miał tu swoje centrum zarządzania informatyzacją. Tu będzie wreszcie archiwum Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Tarnobrzegu. Tu wreszcie będą referendarze Sądu Rejonowego z Tarnobrzega. Tu będą rozstrzygane spory, decyzje co do nieruchomości. Tutaj będą prowadzone sprawy w sposób szybki, sprawny i przyjazny ludziom. O tym sądzie się będzie mówiło, że to jest dom podkarpackiego wymiaru sprawiedliwości – mówił Warchoł.

Budowa nowej siedziby dla sądu i prokuratury w Nisku rozpoczęła się w 2021 roku, zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2024.