Biegną kolejne terminy na wykonanie określonych czynności wyborczych. W ciągu najbliższego tygodnia, 12 października, upływa jeden, bardzo ważny termin – złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

W Urzędzie Miasta Stalowej Woli wydano do tej pory (stan na 4 października) 237 zaświadczeń o prawie do głosowania, z którym można oddać głos w dowolnym miejscu w Polsce czy za granicą. Urząd przyjął też 247 wniosków o tymczasowe dopisanie do spisu wyborców w Stalowej Woli, 16 o dopisanie do rejestru wyborców (na stałe), 15 wniosków o głosowanie korespondencyjne i 43 wnioski o głosowanie przez pełnomocnika.

6 października

Tego dnia upływa termin na zgłaszanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przez wyborców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat. Taki wniosek składa się w urzędzie gminy.

10 października

Z kolei do 10 października wyborcy mogą składać wnioski o ujęcie w spisie wyborców poza granicami Polski.

Są trzy sposoby na złożenie tego wniosku:

przy użyciu usługi e-Wybory (www.ewybory.msz.gov.pl),

poprzez złożenie wniosku w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (także korespondencyjnie),

poprzez złożenie wniosku na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku.

12 października

Do 12 października wyborca może zgłosić wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Uwaga! Wniosek – z własnoręcznym podpisem – o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy.

12 października upływa też termin składania wniosku o zmianę miejsca głosowania. Wniosek może zostać złożony na piśmie z własnoręcznym podpisem do urzędu gminy, na obszarze której wyborca będzie przebywać w dniu wyborów lub w postaci elektronicznej przez stronę internetową: www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania

Przypominamy także, iż każdy wyborca może sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców przez stronę gov.pl. Wyborca znajdzie tu informacje o swoich prawach wyborczych oraz miejscu, okręgu i obwodzie głosowania. Sprawdzi też swoje dane przechowywane w rejestrze.