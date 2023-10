Stadion sportowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem jest w trakcie całkowitej przemiany. Będzie nowa nawierzchnia, nowa trybuna, a w przyszłości i nowa bieżnia.

– Wykonawca przebuduje nawierzchnię trawiastą i zaopatrzy ją we wszelkie instalacje do utrzymania jej w dobrej kondycji. Wybuduje też nową trybunę od strony lasu, tak to nazywamy. Na trybunie będą 604 miejsca, z tego 332 będą zadaszone piękną membraną. Oczywiście będą wszystkie instalacje, monitoring, oświetlenie i wszystkie drogi dojazdowe – mówił w kwietniu bieżącego roku burmistrz Rudnika Waldemar Grochowski.

Za remont odpowiada firma z Jeżowego. Wykonawca ma czas na zrealizowanie zadania do połowy 2024 roku.

Nowa trybuna wyposażona będzie w nowoczesne nagłośnienie. Powstanie również sektor dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Wybudowany zostanie kontener techniczny, zamontowane zostaną wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych i dla sędziów oraz profesjonalne aluminiowe bramki. Ponadto przewidywana jest dostawa osprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zawodów piłkarskich.

Koszt modernizacji stadionu to dokładnie 5 956 307,02 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Polski Ład w wysokości blisko 5 mln zł.