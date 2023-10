Powrót do macierzy, do matki-Huty, historia zatoczyła koło, witajcie w domu, w rodzinie Huty Stalowa Wola, na pokładzie Polskiej Grupy Zbrojeniowej – to tylko niektóre z określeń, jakie padły 3 października w hali wydziału M16, na uroczystości ogłoszenia przejęcia przez Hutę Stalowa Wola SA jej dawnego cywilnego segmentu produkującego maszyny budowlane. W 2012 r. kupił go chiński koncern LiuGong. Od 1 października br. do Huty wróciło także 574 pracowników spółki LiuGong Dressta Machinery. Do HSW nie wraca natomiast biznes maszyn budowlanych.

Idąc na miejsce uroczystości, na dawaną linię montażową, otwartą z pompą przez „Chińczyka” we wrześniu 2017 r., mijamy opustoszały i zastygły w ciszy zakład. Ostatnia zmontowana maszyna, wielka spycharka TD-40 wyjechała stąd 11 maja br. Teraz, po włączeniu M16 i Zakładu Zespołów Napędowych z powrotem do HSW, powstawać tu będzie sprzęt wojskowy, m.in. bojowe wozy piechoty Borsuk. Chińczycy kupili cywilną część HSW za 300 mln zł. Huta odkupiła je za pieniądze otrzymane w tym roku od rządu w ramach dokapitalizowania (pierwsza transza to 600 mln, całość wsparcia sięgnie 1,8 mld zł). Ile zapłaciła LiuGongowi? Słyszymy, że to tajemnica handlowa.

Nowa droga życia. I pracy

3 października, w obecności części załogi dawnego LiuGonga, decyzja o „powrocie do macierzy” zostaje oficjalnie ogłoszona. Tłem jest m.in. Borsuk i armatohaubica Krab oraz wielka biało-czerwona flaga. Jako pierwszy głos zabrał prezes Jana Szwedo.

Przywitał nowych pracowników HSW, dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do ich powrotu, zapowiedział też, że dzięki finansowemu wsparciu rządu PiS, stara, sprzedana w 2012 r. część Huty będzie wyglądała tak jak obecna nowa część HSW.

– Wiele pracy jeszcze przed nami, ale jestem przekonany, że osiągniemy wspólny cel. Życzę wszystkiego dobrego na nowej drodze życia – zwrócił się do byłych pracowników LiuGonga…

