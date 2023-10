Zajęcia warsztatowe prowadzili sprawdzeni i wykwalifikowani muzycy: Paweł Bębenek (Kraków) – kompozytor, wokalista, prowadzący od kilku lat warsztaty dla chórów w Polsce i za granicą oraz Katarzyna Młynarska (Opole) – wokalistka, trener emisji głosu, mówca motywacyjny, muzykolog. W czasie warsztatów uczestnicy pod okiem profesjonalistów pogłębiali swoja wiedzę o muzyce liturgicznej, rozszerzali repertuar o nowe pieśni wielogłosowe i nowe aranżacje pieśni tradycyjnych, wzbogacili swoje doświadczenie z zakresu emisji głosu. W wydarzeniu wzięło udział 96 osób ze Stalowej Woli, gmin powiatu stalowowolskiego, oraz powiatów: wadowickiego, tarnobrzeskiego, sandomierskiego, leżajskiego, łańcuckiego, sandomierskiego i żywieckiego.

Zwieńczeniem pracy warsztatowej była niedzielna Msza święta w pełnej oprawie liturgicznej, przygotowanej przez ministrantów i lektorów, z udziałem czterogłosowego chóru.

Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego wydarzenia przez patronat honorowy i medialny, wsparcie finansowe i rzeczowe. Wyrazy wdzięczności i uznania kieruję do uczestników XVIII Ogólnopolskich Michalickich Warsztatów Liturgiczno Muzycznych i zapraszam na kolejne. Spotkajmy się znów za rok.

Z pozdrowieniami i błogosławieństwem ks. Sylwester Szwajca CSMA

W śpiewaniu chodzi o miłość

Kiedy dowiedziałam się o warsztatach w mojej rodzinnej parafii nie mogłam nie przyjść. Pana Pawła Bębenka spotkałam już wcześniej, a panią Katarzynę Młynarską poznałam w miniony weekend. Każde takie warsztaty są dla mnie niezwykłe, bo nie są po prostu nauką śpiewu. Jest w nich coś więcej. Podczas warsztatów tworzy się wspólnota, relacja. To czas otwarcia się na Boga, czas ogromnej łaski. To czas na rozwój nie tylko umiejętności muzycznych, ale także rozwój duchowy, bowiem Dyrygenci dbają o to byśmy wiedzieli dla kogo śpiewamy. Przypomnieli nam, że istnieje realnie rzeczywistość duchowa. Że w tej rzeczywistości nie wszystkie duchy są dobre. I nie wszystkim podoba się to, że człowiek śpiewa na Chwałę Bożą. Moce ciemności robią więc wszystko co mogą, aby człowiek zaczął wątpić. Bóg jest w muzyce. Bóg jest harmonią. Bóg jest muzyką. Bóg jest miłością. Kto doświadczył miłości Boga w swym życiu, nie może chować tego dla siebie. Muzyka zaś pomaga wyrażać miłość do ludzi, miłość do Boga. W warsztatach nie chodzi o przygotowanie wspaniałego koncertu, ale o przybliżenie się do tronu Łaski i o wyśpiewywanie tego co jest w sercu. I o tym właśnie były dla mnie te warsztaty. Warsztaty tego typu to swego rodzaju rekolekcje muzyczne, gdyż poprzez pracę nad utworami otwieramy się też na miłość i łaskę. Moim marzeniem jest, aby klimat, jaki panuje na tego typu wydarzeniach, panował na co dzień w każdej parafii w Polsce. Żeby ludzie kochali, żeby ludzie żyli Słowem Bożym, i żeby śpiewali ze świadomością, że w tym wszystkim chodzi przede wszystkim o Miłość.

Uczestniczka Warsztatów