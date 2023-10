Podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego symbolicznie przypieczętowało rozpoczęcie budowy nowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli. Zgodnie z zapowiedzią wykonawcy inwestycji, obiekt ma być gotowy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2025/2026.

Rozpoczęte zadanie polega na budowie nowoczesnej sali gimnastycznej dla PSP z OI nr 7 wraz z przebudową zapleczy szatniowo-sanitarnych istniejącej sali gimnastycznej z instalacjami wewnętrznymi, z instalacjami na zewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu.

– Kolejna ważna inwestycja w naszym mieście jest w trakcie realizacji. Widzimy fundamenty hali sportowej, która dla uczniów szkoły podstawowej nr 7 zostanie udostępniona. Cieszę się bardzo, że to kolejna oświatowa inwestycja, która jest realizowana przez prezydenta Stalowej Woli, i cieszę się również, że ta inwestycja uzyskała rządowe dofinansowanie. Baza dydaktyczno-naukowa, baza sportowa to kluczowe elementy prawidłowego rozwoju, młodego pokolenia. Im więcej zajęć sportowych, tym młode pokolenie czuje się pewniej, czuje się zdrowiej, jest ukształtowane w sposób fizyczny, ale wiadomo, że ktoś kto uprawia sport również uzyskuje taką ogładę mentalną, ma wzmacniany charakter. Cieszę się bardzo, że tutaj po wielu, wielu latach szkoła podstawowa nr 7 taką profesjonalną halę sportową uzyska. A ja do szkoły czuję oczywisty sentyment jako uczeń, jako ten, który przez 8 lat tutaj pobierał nauki w szkole podstawowej – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Na terenie inwestycji zaplanowane są następujące elementy: budynek hali sportowej, droga wewnętrzna wraz z placem manewrowym dla straży pożarnej, komunikacja piesza, plac zabaw (zmiana lokalizacji placu zabaw istniejącego kolidującego z halą), bieżnia sportowa. Projektowany budynek ma bryłę w postaci prostokątnych modułów o zróżnicowanej wysokości, przykrytych dachami płaskimi. Elewacje budynku zostaną wykończone tynkiem w kolorach jasno/ciemnoszarych, oraz pomarańczowych. Zastosowano przeszklenia – stolarka w kolorze białym oraz ciemnoszarym. Powierzchnia użytkowa budynku to 1117,76 m kw.

– Ta hala sportowa to jest spełnienie marzeń, marzeń nauczycieli, uczniów, rodziców. To nie będzie tylko hala sportowa, będzie również całe zaplecze, będą tam sale do aerobiku, będzie siłownia, nowoczesne łazienki dostosowane do standardów. Hala sportowa, która także będzie spełniała warunki dostępności – mówiła Alicja Bartoszek, dyrektor PSP nr 7.

Budowa nowej hali sportowej kosztować będzie 12 238 945,26 zł, z czego dotacja z rządowego programu „Polski Ład” to 7,3 mln zł. Zrealizowana ma być w czasie 24 miesięcy.

– Dla mnie wszystko co wokół dzieci i dla dzieci się dzieje jest niezmiernie ważne. Dzieci są naszą przyszłością, to dla nich powinniśmy działać, tworzyć, bo te wszystkie działania, które podejmujemy na ich rzecz zostaną nam odwzajemnione – mówiła radna Karolina Paleń. – To nie tylko sport, bo sala ma integrować i tworzyć warunki do ogólnego rozwoju, a co istotne, to jest ważna konsekwencja inwestycyjna, prowadzona przez miasto Stalowa Wola, którą na tym obiekcie, możemy dostrzegać, dlatego że dopiero co zakończyła się kilkumiesięczna przebudowa wewnątrz szkoły, stwarzająca te najwyższe standardy dostępności poprzez remont sal, korytarzy, wejścia do szkoły oraz uruchomienia windy, a teraz rozpoczynamy budowę sali sportowej, która również będzie utrzymywała ten wysoki standard dostępności w kształceniu systemem integracyjnym – powiedział prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Włodarz miasta poinformował, że magistrat w programie Sportowa Polska prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, złożył wniosek o dofinansowanie kilku projektów sportowych na terenie miasta. Największy z nich to sala gimnastyczna na terenie PSP nr 7, chodzi o dodatkowe blisko 3,8 mln zł dotacji, a to oznacza, że przy pozytywnym rozstrzygnięciu wartość całego dofinansowania ze strony polskiego rządu wyniesie już ponad 11 mln zł czyli ponad 90 proc. kosztów zadania.

– Takich środków można pozazdrościć ale i należy powiedzieć, że trudno by było nie budować, trudno by było nie tworzyć nowych warunków dla rozwoju naszych młodych mieszkańców – stwierdził włodarz miasta.