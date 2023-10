Były to VI Mistrzostwa Polski Biegów Przeszkodowych. Tym razem zawody odbyły się w Stalowej Woli 30 września i 1 października. Zmagania, które są częścią rywalizacji World Series, zorganizowało Stowarzyszenie Biegów Przeszkodowych OCR Polska i Związek Sportów Przeszkodowych oraz miasto Stalowa Wola.

W skrócie zawody polegają na pokonywaniu toru z przeszkodami, ale również jest to walka z własnymi słabościami. Wyniki zawodników są wpisywane do ogólnoświatowego rankingu World Series i kwalifikują do World Cup. Na trasie ulokowane zostały najpopularniejsze przeszkody z katalogu najlepszych organizatorów biegów przeszkodowych w Polsce takich jak Runmageddon czy Barbarian Race. Były też przeszkodowe nowości np. strzelnica laserowa. O mistrzowskie tytuły walczyli zawodnicy z kwalifikacjami, ale także wszyscy chętni w formule Open. Harmonogram zawodów był następujący: w ramach Mistrzostw Polski OCR 2023 w sobotę odbyły się biegi na 3 km – dystans krótki – bieg z 20 przeszkodami (seria ELITE /kat. wiekowe, OPEN), sztafeta drużynowa dla każdego – 3X3 km – bieg z 30 przeszkodami (sztafeta żeńska/męska/mix) oraz Kids – bieg dla dzieci – OPEN 5-12 i ELITKA 7-8, 9-10, 11-12 lat. W niedzielę miał miejsce bieg na 12 km – dystans standard – bieg z 40 przeszkodami (seria ELITE /kat. wiekowe, OPEN) i OCR400 (400-metrowy dynamiczny tor przeszkód). Wystartowała też fala mundurowa.

W 2022 roku w Sopocie tytuł Mistrza Polski w kategoriach indywidualnych wywalczyli Agnieszka Rynkiewicz i Maciej Serafiński na dystansie Short (3 km) oraz Marta Łosin i Grzegorz Szczechla na dystansie Standard (12 km). W rywalizacji 3-osobowych teamów po tytuł sięgnęła męska sztafeta Król, Fabian i Oślizło, żeńska sztafeta Jonaczyk, Jasińska i Rynkiewicz oraz mieszana drużyna Wojtyszyn, Wołczek-Wojtyszyn i Ziober.

W tegorocznej edycji Mistrzynie i Mistrzowie na dystansie 3km to: 1. Marta Łosin, 2. Paulina Wołczek-Wojtyszyn, 3. Magda Missala oraz 1. Piotr Król, 2. Marcel Fabian, 3. Grzegorz Szczechla. W rywalizacji na 12 km zwyciężyli: 1. Paulina Wołczek-Wojtyszyn, 2. Marta Łosin, 3. Magdalena Missala oraz 1. Marcel Fabian, 2. Grzegorz Szczechla, 3. Wojciech Wojtyszyn. Najlepsi na dystansie 400m Mistrzowie Polski OCR400 to: 1. Patrycja Teska, 2. Agata Gozdek, 3. Matylda Podolska oraz 1. Tomasz Prykowski, 2. Przemysław Jańczuk i 3. Jakub Zawistowski.

Najlepsza sztafeta żeńska to Piotr Król, Marcel Fabian i Grzegorz Lisowski. Pierwsza sztafeta żeńska na mecie zameldowała się w składzie Karolina Pisarczyk, Magdalena Kołczyn i Anna Garlacz. Mistrzowska sztafeta mix to Paulina Wołczek-Wojtyszyn, Wojciech Wojtyszyn, Zbigniew Ziober. W kategorii mundurowych pierszy był Marcin Nowak z 18 Pułku Saperów i Stalowowolskiego Klubu Biegacza

Po zakończonych zawodach w mediach społecznościowych Mistrzostw Polski OCR można było przeczytać: „Dziękujemy za udział w VI Mistrzostwach Polski Biegów Przeszkodowych. W naszej opinii, może i nieskromnie, ale powiemy głośno – zrobiliśmy dobre mistrzostwa! Na ten sukces poza nami pracuje wiele osób: organizatorzy biegów, sędziowie, obsługa techniczna! Dziękujemy za słowa uznania, które w skrócie mówiły, że trasa, miasteczko, wyniki, obsługa, a nawet pogoda, wszystko zagrało! OCR Polska Związek Sportów Przeszkodowych dziękują za wspólnie spędzony weekend! ps. Miasto Stalowa Wola dobrym Gospodarzem OCR jest!”.

