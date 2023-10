Działająca w Stalowej Woli firma DSI Underground Merol funkcjonująca w ramach szwedzkiej grupy kapitałowej Sandvik Company, otrzymała kolejne wsparcie z Agencji Rozwoju Przemysłu.

– Umowy te pozwalają nam rozwijać się oraz stwarzać miejsca pracy dla lokalnej społeczności. Od 2016 roku, gdy zatrudnialiśmy 80 osób, nastąpił dynamiczny rozwój spółki, obecnie zatrudniamy ponad 220 osób. Dziękuję za wsparcie agencji rządowej oraz lokalnemu samorządowi, który ściśle współpracuje z tą agencją. Musimy ponieść duże koszty, ale efekt końcowy to zmniejszenie kosztów produkcyjnych, zwiększenie konkurencyjności i możliwość eksportu za granicę. Konkurencja jest duża – mówił Sławomir Piątek, członek Zarządu DSI, gdy w piątek, 6 października, w siedzibie firmy odbierał z rąk Rafała Webera wiceministra infrastruktury posła na Sejm RP, decyzję o udzielonym wsparciu. Jak wyjaśnił 9,5 miliona złotych zostanie przeznaczone na zakup maszyn, które zwiększą wydajność i bezpieczeństwo pracy.

– Chodzi o to żeby działania rządowe realizowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu miały charakter realnego wsparcia polskiego biznesu. Ważne jest też, że ten obszar w ostatnich latach został dobrze skomunikowany. Inwestycje powiatowe – modernizacja ulicy Przemysłowej, jak i samorządu miasta – budowa bezkolizyjnego przejazdu pod torami między ulicą Przemysłową a 11 listopada, to też są czynniki, które sprzyjają przedsiębiorcom zlokalizowanym w tej części Stalowej Woli – mówił wiceminister Rafał Weber.

Obecny na konferencji prasowej Tomasz Miśko dyrektor ARP S.A. Oddział Tarnobrzeg, podkreślał jak ważną decyzją podjętą przez rząd Mateusza Morawieckiego była uchwalona w 2018 roku ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. – Ta ustawa uwolniła potencjał gospodarczy przedsiębiorców. Dzisiaj to przedsiębiorca, a nie państwo decyduje, gdzie warto inwestować. To decyzja świadoma, pewne wyzwanie z jego strony, a my stwarzamy mu takie warunki żeby w sposób komfortowy, optymalizując koszty mógł swój projekt realizować – powiedział dyrektor Miśko.

Tomasz Miśko podsumował 5 lat funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji na terenie Stalowej Woli. W tym czasie zrealizowano łącznie 18 projektów inwestycyjnych, a nakłady inwestycyjne wyniosły ponad 3 miliardy złotych.

DSI Underground Merol a Sandvik Company należy do światowej czołówki dostawców produktów i systemów dla górnictwa i drogownictwa.

