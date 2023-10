Kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Chyłach obchodzi w tym roku stulecie swojego istnienia. Uroczystości jubileuszowe odbędą się w najbliższą niedzielę 8 października z udziałem ks. bpa Edwarda Frankowskiego.

Przez pierwsze dwie dekady XX w. mieszkańcy pławskich przysiółków Swoły i Chyły, należących do parafii rozwadowskiej, aby uczestniczyć w nabożeństwach religijnych musieli pokonać kilkukilometrową drogę do najbliższej świątyni. Stosunkowo niewielka liczba mieszkańców nie pozwalała jednak na to, by podjąć urzędowe starania o budowę nowego kościoła na tym terenie.

Powstanie kaplicy w Chyłach związane jest z postacią tercjarza Ignacego Chyły, pochodzącego z tego przysiółka. Był on zaprzyjaźniony z kapucynem o. Hieronimem Rybą i zgodnie z jego radami zdecydował, że przeznaczy swoje oszczędności na budowę nowej kaplicy.

O. Hieronim Ryba miał już spore doświadczenie przy wznoszeniu obiektów sakralnych. To głównie dzięki niemu powstał neogotycki kościół parafialny w Rozwadowie oraz świątynia w Woli Rzeczyckiej. Sam zakonnik z racji podeszłego wieku i słabego wzroku nie brał bezpośrednio udziału w budowie, jednak miał wpływ na wygląd kaplicy. Ignacy Chyła nie tylko finansował budowę, lecz także osobiście realizował projekty i pomysły ojca Ryby.

Skromna kaplica została poświęcona 14 lipca 1923 r. przez ówczesnego dziekana rudnickiego i jednocześnie proboszcza rozwadowskiego ks. Michała Dukieta. Od początku opiekę duszpasterską sprawowali tu bracia kapucyni z Rozwadowa, jednak nabożeństwa nie odbywały się w kaplicy regularnie. Podczas II wojny światowej utrudnienia ze sprawowaniem mszy spowodowane były bliskością niemieckiego poligonu wojskowego, aresztowaniami zakonników, a także nasileniem działań partyzanckich.

Od 1947 r. kaplica w Chyłach należała do nowej stalowowolskiej parafii św. Floriana, jednak regularne msze święte zaczęto tam odprawiać dopiero 20 lat później. W 1967 r. bp Ignacy Tokarczuk wyznaczył księdza Edwarda Frankowskiego, by ten zorganizował życie parafialne w Chyłach. Energiczne działania młodego księdza, podejmowane często wbrew woli ówczesnych władz, przyczyniły się do powstania nowej parafii w południowej części miasta. Pomimo wybudowania nowego kościoła kaplica w Chyłach wciąż odgrywa istotną rolę w życiu parafii.

Msza święta z okazji jubileuszu odbędzie się w kaplicy w Chyłach w niedzielę 8 października o godz. 9. W związku z rocznicą została wydana publikacja pt. „Na chwałę bożą i ku zbawieniu dusz. Kaplica Matki Bożej Różańcowej w Chyłach 1923-2023”.

Łukasz Adamczyk