Miasto Stalowa Wola w ramach VII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych otrzymało 150 mln zł na kompleksowe uzbrojenie terenu w przemysłową sieć wodno-kanalizacyjną oraz odwodnienie terenu Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola. Łączna wartość wszystkich rządowych dotacji dla utworzenia nowej strefy przemysłowej to 600 mln zł, z czego ćwierć miliona zł to środki przyznane województwu podkarpackiemu na połączenie nowej strefy ekonomicznej z drogą S19. Ponadto 200 mln zł dotacji przyznanej miastu Stalowa Wola, które zainwestowane zostaną w budowę dróg strefowych.

– Chciałbym przypomnieć, że jeszcze kilkanaście miesięcy temu miasto Stalowa Wola nie miało żadnego gruntu do zaoferowania inwestorom, szczególnie dużym strategicznym. Przełomowy moment to rok 2019 kiedy pan premier Jarosław Kaczyński goszcząc w Stalowej Woli zapowiedział, że takie miasto jak Stalowa Wola, nie może być zamknięte na rozwój. Po tych kilku latach możemy z satysfakcją powiedzieć, że te słowa zostały zrealizowane. Podjęta ponad 2 lata temu ustawa tworząca Strategiczny Park Inwestycyjny otworzyła przestrzeń blisko 1000 ha dedykowanych dla branż najnowocześniejszych technologii, ale również tych związanych z bezpieczeństwem naszego kraju. Miasto Stalowa Wola dokonało zamiany nieruchomości, jesteśmy w posiadaniu całej części dedykowanej w ustawie – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Zaznaczył, że w pierwszym roku funkcjonowania strefy miasto dokonało komercjalizacji terenu 100 ha.

– Na ostatniej sesji radni wyrazili kierunkową zgodę na komercjalizację blisko 200 hektarów terenów dla nowoczesnych inwestorów – mówił prezydent. Poinformował, że to 117 ha dla polskiego inwestora z zakresu przemysłu obronnego, motoryzacyjnego i lotniczego. Ponadto działka dla lokalnego inwestora, który zainwestuje na terenie 23 ha. I tereny dla ARP, która na powierzchni 57 ha będzie realizowała cele gospodarcze. Prezydent przypomniał także, że dotychczasowy park przemysłowy w Stalowej Woli to niecałe 300 hektarów.

Senator Janina Sagatowska w imieniu mieszkańców podziękowała premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, który jak mówiła od początku wierzył, że w Stalowej Woli powstanie centrum nowoczesnego przemysłu. – Często powtarzam, że nasz prezydent jest jak premier Kwiatkowski zatroskany o odbudowę potencjału przemysłowego, bo potencjał ludzki jest, tylko po niego sięgać – mówiła senator Janina Sagatowska.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zapewniał, że Polska jest państwem bezpiecznym i stabilnym gospodarczo. – Wszelkie dane statystyczne i te polskie i te europejskie pokazują, że to w Polsce jest jeden z najniższych współczynników bezrobocia w całej UE. W ostatnich miesiącach osiągnęliśmy rekordowy wynik, jeżeli chodzi o liczbę osób aktywnych zawodowo, okazało się, że w Polsce pracuje ponad 17 mln Polaków. Myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że działania rządu w sferze rozwoju gospodarczego są skuteczne – mówił Rafał Weber. To jak stwierdził zasługa dwóch fundamentów, otoczenia prawnego przyjaznego dla pracodawców i samorządów oraz wsparcia w postaci rządowych środków finansowych.

Otrzymane przez miasto wsparcie w wysokości 150 mln zł wykorzystane zostanie na kompleksowe uzbrojenie terenu w przemysłową sieć wodno-kanalizacyjną oraz odwodnienie terenu Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola.

– Ten projekt będzie składał się z 3 zakresów. Pierwszy zakres dotyczy, odwonienia całego terenu, a więc budowy kanalizacji deszczowej spinającej sieć dróg, połączenie z 16 hektarowym zbiornikiem retencyjnym zbierającym wody deszczowe. Jednocześnie pracujemy nad systemem ponownego wykorzystania przemysłowego wody deszczowej – mówił prezydent Nadbereżny.

Ponadto dwa projekty dotyczące wody przemysłowej. – Zasilanie Strategicznego Parku Przemysłowego, będzie pochodziło z dostępnej wody z rzeki San. Nie będzie to woda z naszych źródeł, woda ze źródeł podziemnych miasta Stalowej Woli jest w sposób szczególny chroniona, dlatego budujemy nowy wodociąg z rzeki San, tak aby ta woda mogła być tu tłoczona, dostarczana dla naszych inwestorów. I ochrona źródeł podziemnych, a więc budowa systemu kanalizacji przemysłowej, tak aby wszystkie przedsiębiorstwa miały ekologiczne, szczelne odprowadzanie ścieków przemysłowych do dedykowanej oczyszczalni przemysłowej – mówił włodarz miasta.

Łącznie wybudowane zostanie blisko 15 km sieci wodno-kanalizacyjnej, deszczowej. Przekroje układanych rur sięgać będą od metra do 1,8 m.