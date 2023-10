Wielkimi krokami zbliża się Noc Bibliotek, jaką już po raz kolejny organizuje w Stalowej Woli Miejska Biblioteka Publiczna. Imprezę zaplanowano na sobotę, 7 października, od godziny 17, a poświęcona będzie, podobnie jak tegoroczne Narodowe Czytanie, powieści „Nad Niemnem”. Konkretnie jej… kontynuacji. Będzie także seans filmowy dla najmłodszych, wystawa i warsztaty ozdób z suszonych kwiatów.

Może nie wszyscy wiedzą, ale lektura Elizy Orzeszkowej ma swój ciąg dalszy, a losy bohaterów zostały wznowione za sprawą pisarza Roberta Pawłowskiego i jego książki „Niemy Niemen”. I to właśnie od spotkania autorskiego o godz. 17 z autorem kontynuacji dzieła Orzeszkowej rozpocznie się w Bibliotece Głównej tegoroczna Noc Bibliotek.

– Z bohaterami powieści Nad Niemnem rozstajemy się, gdy wszystko zmierza do szczęśliwego końca. Jan i Justyna mają się pobrać. Benedykt odwiedza chatę Anzelma. W domyśle czytelnika pozostaje, jak mogły się potoczyć ich losy podczas obu wojen, po odzyskaniu niepodległości. Mamy to szczęście, że nie musimy opierać się na domysłach, jeśli chodzi o rodzinę Strzałkowskich i tego, co przyniosła im kolejna wojna i władza sowiecka. Po wkroczeniu wojsk sowieckich bolszewicy rozpoczęli polowanie na polskich panów. Tymi panami, okrutnymi krwiopijcami, miała być zubożała szlachta, do której należał między innymi Janek Bohatyrowicz. O jego tragicznych losach, o pomocy udzielonej jego rodzinie przez Aldonę Dzierżyńską – siostrę krwawego Feliksa, o pierwszym kontakcie z Bohatyrowiczami twórców filmu Nad Niemnem. Te oraz inne interesujące historie znajdziecie Państwo w książce Niemy Niemen, do której przeczytania gorąco zachęcam i oczywiście zapraszam do stalowowolskiej biblioteki na spotkanie – mówi Robert Pawłowski.

Oczywiście w MBP będzie można nabyć książkę autora, poprosić o autograf czy wspólną fotografię.

Pracownicy MBP przygotowali także wystawę „Zielniki i kompozycje kwiatowe Elizy Orzeszkowej”, a chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach obrazków z suszonych roślin. Zaplanowano je po spotkaniu autorskim, o godzinie 18.30.

Wzorem lat ubiegłych biblioteka zorganizowała także seans dla młodszych czytelników. Tym razem w sali konferencyjnej, od godziny 20.00 odbędzie się projekcja filmu dla dzieci „Moja mama gorylica”.

– Oczywiście w sobotę, 7 października, Biblioteka Główna – wszystkie jej agendy będą czynne, będzie możliwość wypożyczenia czy zwrócenia książek od godziny 16.00 do 22.00 – zaprasza Beata Życzyńska, dyrektor MBP w Stalowej Woli.