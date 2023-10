1 października na stadionie im. Zygmunta Szelesta w Warszawie odbył się pierwszy w historii sprawdzian chodziarski na dystansie 2×10000 m. Zdał go m.in. Artur Brzozowski z Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola.

Brzozowski w tym dwuetapowym chodzie ścigał się ze swoimi największymi rywalami Maherem Ben Hlimą i Jakubem Jelonkiem. W zawodach trzeba było pokonać dwa etapy, po 10000 m każdy. Najlepiej udało się to Hlimie, który pierwszą część pokonał z czasie 40:22.10, a po około 43-minutowej przerwie kolejne 10000 m przeszedł w czasie 41:27.29. Artur Brzozowski uzyskał czasy odpowiednio 42:04.55 i 43:22.10 i zajął drugie miejsce. Trzeci na całym dystansie był Jelonek. Zawodnicy walczyli też o prawo startu w reprezentacji Polski podczas drużynowych Mistrzostw Świata, które jednocześnie będą imprezą kwalifikacyjną do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Cała trójka wypełniła minimum do startu podczas Mistrzostw Świata w sztafecie mieszanej, która rywalizować będzie w 2024 roku w Antalyi w Turcji. Będzie się ona składać z kobiety i mężczyzny, którzy dwukrotnie będą musieli pokonać 10,5 km.

(eż)