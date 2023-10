Miasto Stalowa Wola uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 15,6 mln zł na realizację dwóch inwestycji rozbudowa ulicy Jaśminowej – 2 316 220 zł oraz modernizacja dróg na osiedlu Poręby – 13 339 290 zł.

Premier Mateusz Morawicki w ostatnich dniach zatwierdził listę zadań, które w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymają dofinansowanie.

– W 2019 roku tworząc to narzędzie zdiagnozowaliśmy ogromną potrzebę inwestowania właśnie w poprawę jakości infrastruktury na szczeblu lokalnym. Wtedy podjęliśmy decyzję o stworzeniu takiego bardzo ambitnego instrumentu, który w sposób stały i systemowy będzie wspierał samorządy w tym aby drogi lokalne były coraz lepsze, coraz bezpieczniejsze, aby dawały gwarancję wygodnego i komfortowego transportu. Przez ten czas od 2019 roku do 2023 dokonaliśmy już bardzo znacznej poprawy związanej z jakością dróg lokalnych. Natomiast na tym nie poprzestajemy – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Miasto Stalowa Wola uzyskało dotację na dwa zadania, pierwsze z nich to modernizacja dróg na osiedlu Poręby, gdzie cały system komunikacji zostanie zmienione w sposób gruntowny.

– Wartość projektu to blisko 17 mln zł, przebudowane zostanie 7 odcinków dróg o łącznej długości blisko 1,1 km. W ramach tego zadania zostanie wybudowane odwodnienie ulicy, dlatego, że w wielu miejscach osiedle tonie – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. Będą nowe chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, oświetlenie. Poszerzone zostaną zatoki parkingowe oraz drogi.

– Wszędzie tutaj pojawią się zatoki parkingowe o głębokości 5 metrów, drogi zostaną poszerzone do 6 metrów, chodniki będą miały 2 metry, a ciągi pieszo-rowerowe 3 metry. Jest to olbrzymie zadanie, wprowadza ono również uporządkowanie całego terenu osiedla Poręby. Niestety duża część tego terenu nie jest w zarządzie miasta Stalowej Woli, ziemia od lat nie inwestowana, zaniedbana. Centrum takiego osiedla jak Poręby, powinno być terenem zielonym, powinno być terenem pięknym, i bezpiecznym. Takie są priorytety tego zadania – mówił prezydent. W ramach tego projektu na osiedlu pojawi się zatoka dla autobusów, zaproponowana została także dodatkowa droga na linii Przedszkola nr 3 tak aby wprowadzić ruch jednokierunkowy wokół PSP nr 12 i Przedszkola nr 3.

– Chcemy to zrobić również wspólnie z mieszkańcami. Odbyły się konsultacje społeczne pomiędzy blokami Poniatowskiego 51, 53 oraz 52. Bardzo merytoryczne, dobre spotkanie. Mieszkańcy przedstawili swój punkt widzenia oraz swoje wnioski, które w moim przekonaniu, w wielu obszarach ten projekt mogą jeszcze udoskonalić. Jesteśmy umówieni na kolejne spotkania. Żadne rozwiązania nie będą odbywały się bez udziału mieszkańców, stworzymy i przeprowadzimy ten wielki projekt z udziałem mieszkańców, tak aby mieli satysfakcję, z miejsca w którym żyją – mówił włodarz miasta.

Zakresem projektowym objęty został obszar od wjazdu od ulicy Poniatowskiego, z przejazdem do ulicy Jana Pawła II, przy Carrefour. Skrzyżowanie równorzędne zamienione zostanie na małe rondo. Następnie cały obszar zagospodarowania chodników, drogi biegnie do szkoły, przechodzi przy przedszkolu, nowa droga na linii przedszkola nr 3 i wyjazd do Al. Jana Pawła II.

– W ramach projektu powstanie 18 przejść dla pieszych, z czego 4 to będą przejścia wyniesione. W ramach tego projektu regulujemy przestrzenie zielone i chcielibyśmy już jako dodatkowy element zagospodarowania wybudować naprzeciwko szkoły nr 12 bardzo duży plac zabaw dla całego osiedla.

Drugie zadanie na jakie miasto otrzymało dotację to rozbudowa ulicy Jaśminowej.

– Osiedle Charzewice, Starowiejska, Jaśminowa. To jest dojazd, który prowadzi od ulicy Brandwickiej do wnętrza osiedla Charzewice. Nieuregulowany stan, brak chodników, brak odwodnienia, brak oświetlenia. Ten projekt, te środki pozwalają, aby osiedle Charzewice mogło zyskać zupełnie nowy standard pod względem bezpieczeństwa, pod względem komfortu – tłumaczył włodarz miasta.