Odwiedź Magiczne Ogrody w ostatni weekend sezonu, 7 i 8 października! Będzie się działo! Mnóstwo radości, zabawy i pokazów dla Twojej rodziny! Wróżki Smużki pokażą przepiękne układy taneczne, a Krasnolud Wyrwipałka żonglerskie. Zaskoczy Cię utalentowany czarodziej Fider, a Mordole jak zwykle rozbawią i wzruszą… Bądź z nami i ciesz się tymi chwilami!

Zaplanuj ostatni weekend w świecie baśni w tym roku!

Świetna zabawa to Twoja bajka? Naładuj baterie w świecie baśni! Jeśli szukasz doskonałej rozrywki dla całej rodziny, to ostatni weekend sezonu 2023 w Magicznych Ogrodach jest dla Ciebie stworzony! Złote dni, pogodny nastrój i godziny wypełnione beztroską zabawą zapewnią Wam niezapomniane chwile pełne rodzinnej radości!

To ostatnia okazja w 2023, by bawić się i wspólnie z baśniowymi mieszkańcami Magicznych Ogrodów przeżywać wyjątkowe chwile! Specjalnie dla Ciebie zagramy największe przeboje. Ale nie tylko! Przed Tobą także premierowe pokazy… Zasługujesz na to, co najlepsze, dlatego nie spoczywamy na laurach! Podczas wydarzenia „Piękna chwila nie przemija”, zobaczysz m.in. taneczne pokazy Wróżek Smużek i mordolowy show, które na długo pozostaną w Twojej pamięci.

Przeżyj pełen wymiar zabawy w ostatnie godziny sezonu!

Wyrwij się z miasta na rodzinny weekend! Jeśli jeszcze nie masz biletu wstępu do naszego parku tematycznego, mamy dla Ciebie niespodziankę! Tylko do niedzieli możesz go kupić online w promocji -20%! Ta okazja trwa jedynie do niedzieli do godziny 15:00, więc nie zwlekaj – skorzystaj i baw się ile sił w ostatni weekend sezonu!

Choć czas na zabawę się kurczy, mamy tyle samo zapału co zawsze. A może i więcej? Jeśli lubisz kalambury, koniecznie wpadnij na pokazy kuglarskie Krasnoluda Wyrwipałki – będzie bawił i wzruszał. Wystąpi także przesympatyczny Czarodziej Fider z interesującymi sztuczkami. Co godzinę krasnoludzcy bębniarze, Wróżki Smużki i Bulwiaki poprowadzą animacje i zabawy. Z nami naładujesz baterie na kolejne miesiące!

Dołącz do nas 7 i 8 października i ciesz się wyjątkową chwilą w Magicznych Ogrodach! Nie przegap ostatniego wydarzenia sezonu i skorzystaj z 20% rabatu na bilety, które możesz nabyć online. Zapraszamy do wspólnego spędzenia tego magicznego dnia!

www.magiczneogrody.com,

www.facebook.com/magiczneogrodyjanowiec

www.instagram.com/magiczne_ogrody,

https://pl.wikipedia.org/wiki/Magiczne_Ogrody