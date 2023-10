Ruszyła budowa Centrum Edukacji Multimedialnej, za które odpowiada gmina i miasto Nisko. Inwestycja powstaje przy Zalewie Podwolina i ma służyć nie tylko dzieciom i młodzieży, ale wszystkim tym, którzy chcą iść z informatycznym duchem czasu.

– Centrum już się buduje, już ławy są wylane, widać jak za chwilę będą mury rosły. To następna nasza inwestycja realizowana z projektu norweskiego. Projekt ten jest nam bardzo pomocny w wielu kierunkach, między innymi w kierunku gdzie pokazujemy naszym dzieciom, młodzieży możliwość zastosowania informatyki – mówi burmistrz Niska Waldemar Ślusarczyk.

W ramach zadania ma powstać nowoczesny budynek piętrowy o powierzchni zabudowy 1243 m kw. W jego wnętrzu mają znaleźć się między innymi laboratoria i sale wystawiennicze. Pierwszy etap, który teraz jest realizowany obejmuje poza niezbędną dokumentacją: wykonanie ścian parteru i stropu, budowę ścian piętra oraz dachu, montaż fasad aluminiowych oraz wykonanie instalacji elektrycznych i robót wykończeniowych.

– Pierwszy etap chcemy zakończyć do kwietnia 2024 roku. Natomiast całą budowę też chcemy zamknąć w 2024 roku. Wydaje się to realne, z tym, że musimy pozyskać jeszcze trochę środków finansowych na dokończenie całej tej inwestycji. W sumie ta inwestycja będzie kosztowała około 20 milionów złotych – informuje burmistrz.

Koszt realizowanego obecnie etapu to kwota około 11,5 miliona złotych. A w ramach projektu norweskiego Nisko kładzie nacisk na kształcenie informatyczne i językowe w szkołach.

– Przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły średnie doposażyliśmy w odpowiedni sprzęt komputerowy. Zmieniamy myślenie nie tylko uczniów, ale i nauczycieli, sposób podejścia do przekazu informatycznego. I to wszystko finalizujemy w Centrum Edukacji Multimedialnej, gdzie będą laboratoria przyszłości. To co się nauczyłeś informatycznie, w tym laboratorium będzie można zaprogramować – mówi Ślusarczyk.

Drugi etap inwestycji to wykonanie wystawy multimedialnej wzorowanej na Centrum Nauki Kopernik, ponieważ placówka, która powstanie nad zbiornikiem w Podwolinie ma być pewnego rodzaju centrum naukowym. Trzeci etap to wykończenie całego budynku ze wszystkimi zaplanowanymi pomieszczeniami i oddanie pod klucz.