Lasy Państwowe podsumowały ile w przeciągu zaledwie dwóch lat przekazały samorządom powiatu niżańskiego na realizację drogowych inwestycji. W 2022 i 2023 roku było to w sumie blisko 10 milionów złotych. Za te pieniądze powstały i powstają ścieżki rowerowe, leśne drogi są poszerzane, a lasy stają się bardziej dostępne dla mieszkańców.

Okazją do podsumowania była konferencja zorganizowana 29 września obok leśniczówki Leśnictwa Borowina, która znajduje się przy ulicy Hubala, w tej chwili przebudowywanej, właśnie za pieniądze z Lasów Państwowych. Obecni na spotkaniu z mediami byli samorządowcy, przedstawiciele Lasów Państwowych oraz wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, który podkreślił, że to dzięki zaangażowaniu władz lokalnych udaje się realizować ważne dla mieszkańców zadania, pozyskując przy tym fundusze z zewnątrz.

– Drodzy panie starosto, panowie burmistrzowie, panie nadleśniczy, bez waszego zaangażowania nie byłoby tych inwestycji. Tak samo i ta droga otworzy te lasy dla wszystkich, turystów, osób, które chcą wypocząć na łonie natury, dla osób, które chcą zobaczyć nasze piękne przestrzenie leśne. Jest ona alternatywą dla drogi krajowej. Ta droga łącząca Rudnik z Niskiem, to będzie droga znakomicie rozwiązująca problemy niekiedy z komunikacją przez drogę krajową. Ułatwi też dojazd do szkoły, do pracy czy wreszcie turystykę – podkreślił Warchoł.

Droga, o której wspomniał wiceminister to ulica Hubala, znajdująca się na terenie gminy Rudnik nad Sanem. O pierwszym etapie przebudowy mówił burmistrz Waldemar Grochowski.

– Droga łączy Rudnik z węzłem przy S19. Pozwala nie wyjeżdżać na bardzo ruchliwą drogę krajową nr 77. Do tej pory była to droga trzymetrowa z mijankami. Droga zrobiła się za ciasna, dochodziło do wielu kolizji, do spotkań ze zwierzętami. Było ogromne ciśnienie żeby ją poszerzyć. Samorząd nie był wstanie nawet marzyć, żeby tę drogę poprawić. Otrzymaliśmy dofinansowanie trzy miliony złotych. To wystarczy na 1900 m drogi – wyjaśnił Grochowski.

To ponad połowa z 3,5-kilometrowej ulicy Hubala. Kolejny odcinek będzie wykonany w drugim etapie. Jest też szansa, że przy współpracy z gminą Nisko droga zostanie wydłużona do zalewu Podwolina.

– Rzeczywiście jest wpisana do projektu tego podstawowego boczna Hubala w kierunku zbiornika w Nisku na Podwolinie. Naszym marzeniem jest, żeby połączyć Rudnik ze zbiornikiem, ponieważ tędy jeździ bardzo dużo osób rowerami na wycieczki. Żeby zrealizować tę część musimy pozyskać tereny od kolei, nad czym pracujemy, i zrobić tam asfaltową nawierzchnię – mówił burmistrz Rudnika.

W ubiegłym roku gmina i miasto Nisko z Lasów Państwowych otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 4 milionów złotych. Cześć tej sumy została przeznaczona na realizację bardzo ważnej inwestycji, czyli budowę ścieżki pieszo-rowerowej Nisko – Nowosielec. W 2023 roku Nisko od Lasów Państwowych otrzymało dodatkowo 300 tys. złotych z przeznaczeniem na przebudowę mostu na rzece Barcówka w miejscowości Nowosielec.

Z kolei powiat niżański w bieżącym roku otrzymał z leśnych funduszy ponad 2 miliony 600 tys. złotych. To dofinansowanie zostanie spożytkowane na remont drogi Zalesie – Nowosielec.