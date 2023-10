W drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przyznano dofinansowanie na 3248 projektów. Łączna kwota wsparcia to 1,8 mld zł. Środki z tej puli trafiły także do gmin powiatu stalowowolskiego.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków kierowany jest do gmin, powiatów oraz województw. Polega na bezzwrotnym wparciu inwestycji dot. renowacji i odbudowy zabytków. Dofinansowanie może pokryć do 98 proc. kosztów inwestycji, udział własny samorządu to minimum 2 proc.

W tym rozdaniu środki trafiły do gminy Bojanów na prace restauratorskie w Podworskim Zabytkowym Parku w Bojanowie (280 tys. zł) oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie przy najstarszej części zabytkowego cmentarza parafialnego i kaplicy w Stanach (170 tys. zł).

Pieniądze otrzyma także gmina Pysznica na prace służące zachowaniu i zabezpieczeniu substancji zabytków jakimi są: kapliczka Matki Bożej Częstochowskiej w Chłopskiej Woli – (35 tys. zł), plebania w Pysznicy (127,4 tys. zł), kapliczka pod Dębem – (25 tys. zł), kaplica Matki Bożej Śnieżnej (212,6 tys. zł).

Środki otrzyma także gmina Radomyśl nad Sanem na remont zabytkowej kaplicy w miejscowości Wola Rzeczycka (150 tys. zł), wykonanie prac remontowych i konserwatorskich na cmentarzu zamordowanych w czasie pacyfikacji w 1944 r. w miejscowości Łążek Chwałowski (100 tys. zł), remont zabytkowej kaplicy Św. Anny w miejscowości Antoniów (150 tys. zł).

Wsparcie finansowe otrzyma gmina Zaklików na ratunkowe prace konserwatorskie unikatowych elementów XVIII wiecznego wystroju prezbiterium, XVII wiecznego kościoła pw. Św. Trójcy w Zaklikowie (1 mln 250 tys. zł). Gmina Zaleszany otrzyma środki na modernizację alejek części zabytkowej cmentarza w Zaleszanach (400 tys. zł).

Pieniądze z tej puli popłyną także do miasta Stalowa Wola na odtworzenie drzwi, okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych w Kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli (1 179 979,77 zł).

Powiat Stalowowolski otrzymał środki na remont konstrukcji części muru klasztornego – ogrodzenie zespołu klasztornego Ojców Kapucynów w Stalowej Woli – Rozwadowie – etap 2 (392 tys. zł). Wcześniej powiat na ten cel pozyskał nieco ponad 1 mln zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest operatorem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – przyjmował wnioski za pośrednictwem aplikacji Polski Ład i będzie wypłacał środki z programu. Wnioski składane przez samorządy analizowała działająca przy KPRM komisja ds. wsparcia Programu. Komisja ta przygotowała rekomendacje, na podstawie których o przyznaniu dofinansowania decydował Prezes Rady Ministrów.