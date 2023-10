Nowe Przedszkole nr 9 przy ulicy Okulickiego w Stalowej Woli już się buduje. Zadanie pochłonie blisko 17 mln zł. W placówce będzie 5 oddziałów.

– Rosną nasze żłobki, przedszkola, szkoły. Co to znaczy, że miasto, pan prezydent radni dbają o przyszłość naszego miasta, bo przyszłością są dzieci i młodzież – mówiła senator RP Janina Sagatowska.

Nowy obiekt przedszkolny powstaje przy ulicy Okulickiego w Stalowej Woli, w miejscu dawnego przedszkola nr 12. Stary obiekt „dwunastki” został rozebrany, a dzieci przeniosły się do niedawno oddanego żłobko-przedszkola w technologii pasywnej. Nowy obiekt będzie w przyszłości siedzibą Przedszkola nr 9.

– Stalowa Wola jest jednym wielkim placem budowy. Inwestycje, które mają miejsce teraz oraz te, które miały miejsce w niedalekiej przeszłości wprowadzają nasze miasto na zupełnie inny, dużo wyższy poziom rozwoju. Wszyscy doskonale wiemy, że nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w młode pokolenie. Stwarzanie dobrych warunków do tego, aby nasze maluchy miały bezpieczne miejsce do wychowania, do nauki jest bardzo istotne. Inwestycja w młode pokolenie to fundament polskiego państwa, ale to też fundament samorządu – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Nowy budynek ma być zbliżony w rzucie do litery U i składać się z trzech części: środkowej – wejściowej. Jest to część z dachem płaskim o minimalnym nachyleniu, z wyciągniętym do góry świetlikiem pionowym. Dwie pozostałe części mają dachy dwuspadowe, znajdują się po obydwu częściach łącznika. Powierzchnia użytkowa budynku to 1486,74 m kw.

– Nowe przedszkole będzie mieścić 125 dzieci. Miesiąc temu stało tu jeszcze najstarsze przedszkole typu szwedzkiego, które zostało zlikwidowane, a już dziś są tutaj nowe fundamenty. Dążymy do tego, aby każdy rodzić, który mieszka w Stalowej Woli nie martwił się o miejsce dla swojego dziecka w żłobku, przedszkolu i konsekwentnie tę politykę realizujemy od 2014 roku – mówił Stanisław Sobieraj, przewodniczący Rady Miejskiej.

Obiekt wyposażony będzie w instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, klimatyzację, ogrzewanie podłogowe, instalacje elektryczne i teletechniczne oraz kompletne wyposażenie oddziałów przedszkolnych, kuchni, zaplecza kuchennego, pomieszczeń dydaktycznych oraz wyposażenie części administracyjnej budynku.

– Następuje zrównoważony rozwój tego miasta, widomo, że z natury rzeczy miasto Stalowa Wola było miastem przemysłowym i ono nim będzie. Prezydent i rada dbają o to, żeby przemysł w Stalowej Woli się rozwijał, tworzą się nowe zakłady. Do tego potrzebna jest dobra sieć komunikacyjna, która również się tworzy. Bardzo ważną kwestią jest też społeczna infrastruktura czyli trzeba tworzyć warunki do życia dla tych ludzi, którzy tu mieszkają. A przede wszystkim tworzyć warunki do życia młodym małżeństwom, rodzinom, które wychowują dzieci, które są dzisiaj na wagę naszej ojczyzny – mówił starosta Janusz Zarzeczny.

Zadanie swoim zakresem obejmuje także przebudowę terenów utwardzonych, budowę dojazdów, dojść do budynku, miejsc parkingowych, placu zabaw, wiaty śmietnikowej oraz wykonanie instalacji i przyłączy.

– Budujemy nowe przedszkole, a więc budujemy przyszłość Stalowej Woli, dlatego, że nie ma dobrej przyszłości, nie ma dobrej perspektywy naszego miasta, jeżeli ono nie będzie zbudowane na fundamencie zwróconym właśnie w stosunku do rodzin, do najmłodszych mieszkańców Stalowej Woli. Aby każda stalowowolska rodzina miała pewność, że miasto zapewnia najlepszą edukację, najlepsze wychowanie, w obiektach przygotowanych w najwyższym standardzie dla dzieci. Ten obiekt, który zostanie wybudowany to przedszkole 5-oddziałowe, duże przestronne sale, do tego bardzo duża sala wielofunkcyjna na zajęcia sportowe, akademie przedszkolne, spotkania integracyjne. Do tego będą również w tym przedszkolu nowoczesne gabinety, takie aby również edukacja przedszkolna wychodziła naprzeciw wyzwaniom związanym z prowadzeniem tutaj specjalistycznych sposobów wychowania naszych najmłodszych. Przedszkole będzie zawierało cały pion kuchenny. Architektura wpisana w przestrzeń osiedla – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.