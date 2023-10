11 milionów złotych trafiło do samorządów gminnych powiatu niżańskiego. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i spożytkowane zostaną między innymi na budowę chodników i ścieżek rowerowych.

Przekazanie symbolicznych czeków przez wiceministra infrastruktury Rafała Webera odbyło się 27 września.

– Tym razem został rozstrzygnięty nabór na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym: budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatoczek autobusowych, bezpiecznych przejść dla pieszych. Przeznaczamy dla państwa blisko 11 milionów złotych. To jest bardzo poważna kwota finansowa na powiat niżański. Każdy samorząd uzyskał 80 procent dofinansowania na daną inwestycję. Dzięki temu każda inwestycja powinna być zrealizowana, po to aby mieszkańcom stworzyć jak najlepsze warunki do funkcjonowania – powiedział Rafał Weber.

Powiat niżański i gminy, które znalazły się na liście podstawowej zatwierdzonej przez premiera Mateusza Morawieckiego do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, łącznie otrzymały wparcie w wysokości blisko 10,9 mln zł, z czego do powiatu trafi 4,4 mln zł zaś do gmin 6,5 mln zł.

Największą kwotę, bo ponad 3,1 miliona złotych, otrzymała gmina Harasiuki, która za te pieniądze w miejscowości Łazory, w ciągu drogi powiatowej nr 1067R Łazory – Bidaczów Stary, wybuduje ścieżkę rowerową.

– Przedmiotem wniosku były cztery kilometry drogi rowerowej w miejscowości Łazory przy drodze powiatowej. Jest to kontynuacja, bo wcześniejsze cztery kilometry zostały wykonane. Będzie to też łącznik z drogą gminną, gdzie też budujemy ścieżkę rowerową i będzie to dojazd, aż od Krzeszowa do rzeki Tanew. W dalszej kolejności będziemy budować kolejne ścieżki przy Tanwi – wyjaśnił Krzysztof Kiszka, wójt gminy Harasiuki.

Władze powiatu niżańskiego za swoją część dofinansowania będą realizować dwa zadania. Pierwsze dotyczy budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1048R Zdziary – Banachy. Kwota dofinansowania w tym przypadku to ponad 2 mln 900 tys. złotych.

– Zadanie jest na kwotę 3 milionów 635 tysięcy złotych i związane jest z budową ścieżki pieszo-rowerowej, odcinek Dąbrówka – Kurzyna. Powstanie jeszcze taki odcinek około 150 metrów w Kurzynie Średniej – mówił starosta Robert Bednarz.

Drugie zadanie realizowane przez powiat dotyczy budowy chodnika wraz z przebudową drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1087R Jeżowe – Wola Raniżowska w miejscowości Nowy Nart.

– Wartość tego zadania to 1 milion 823 tysiące złotych i tutaj będzie budowa chodnika o długości 1 kilometra 529 metrów. W tym również zadaniu będzie uwzględnione przejście dla pieszych, oświetlenie, peron przystankowy – dodał starosta.

Gmina i miasto Nisko z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 1 milion 600 tysięcy. Za te pieniądze zrealizowane zostanie zadanie pod nazwą „Budowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wesołej w Nisku”.

Gmina Ulanów na budowę chodnika na ulicy Tadeusza Buli otrzymała blisko 580 tysięcy złotych. Natomiast Gmina Krzeszów podobnie jak Harasiuki wybuduje ścieżkę pieszo-rowerową przy drodze powiatowej na odcinku Kamionka Kolonia-Krzeszów. Tu dofinansowanie wyniosło ponad 800 tysięcy złotych. Również przy drodze powiatowej (nr 2602R Stary Nart – Gwoździec) inwestycję zrealizuje gmina Jeżowe. W Starym Narcie, ma powstać droga dla pieszych. Tu dofinansowanie wyniosło ponad 300 tysięcy złotych.