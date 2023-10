Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Antoniowie jako jedna z 11 placówek na Podkarpaciu dostała dofinansowanie z programu Lasów Państwowych „Klasa z drewna”. Uroczyste wręczenie czeku na kwotę 60 tys. złotych odbyło się 29 września w tej placówce.

Celem konkursu było propagowanie drewna jako surowca zarówno ekologicznego jak i trwałego oraz zwrócenie uwagi na znaczenie lasów w naszym środowisku. 11 szkół z naszego województwa uzyskało środki na łączną kwotę miliona złotych. Musiały przygotować innowacyjny projekt promocji leśnictwa i drewna odbywający się poprzez organizację zajęć terenowych i żywych lekcji przyrody oraz przygotowanie terenu wokół szkoły do prowadzenia zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem tego surowca naturalnego.

Dyrektor szkoły w Antoniowie Tadeusz Stopyra opowiedział „Sztafecie” o wniosku złożonym do tego programu. – Wykorzystaliśmy program Lasów Państwowych do dostosowania terenu szkoły, żeby był przyjemniejszy dla uczniów, do nauki, do odpoczynku. Powstanie tu wiata edukacyjna, z ławeczkami. Będą mogły odbywać się tu lekcje na świeżym powietrzu. Dodatkowo umieścimy 6 tablic edukacyjnych związanych z gospodarką leśną, które będą postawione w pobliżu wiaty.

Na uroczystości obecni byli Nadleśniczy Nadleśnictwa Gościeradów Mirosław Mach, na którego terenie znajduje się szkoła w Antoniowie, sekretarz gminy Radomyśl nad Sanem Magdalena Nowak-Wojtala, leśnicy oraz wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

– Będziecie kiedyś dyrektorami, posłami, sekretarzami, nauczycielami więc im lepiej was wyedukujemy, wykształcimy, wprowadzimy w ten świat, tym wasze życie będzie lepsze. Gratuluję serdecznie i zachęcam do brania udziału w innych konkursach. Jesteście kreatorami rzeczywistości, wystarczy jak widać trochę odwagi i chęci – mówił Marcin Warchoł.

Szkoła w Antoniowie zakończy realizację zadania czyli budowę wiaty oraz tablic edukacyjnych w połowie października i już wtedy uczniowie będą mogli z niej korzystać.