Zalegasz z oddaniem książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli, a kara za przetrzymanie sięga już kilkudziesięciu lub kilkuset złotych? Jeśli zwrócisz lektury pomiędzy 2 a 31 października, będziesz mógł je oddać bez ponoszenia finansowych kar.

Biblioteka ogłasza „abolicję” dla zapominalskich i we wspomnianym terminie, jeśli oddamy przetrzymane książki możemy również liczyć na anulowanie pocztowych kosztów upomnień oraz monitów, jakie ponosiła biblioteka. Potem MBP może sięgnąć po restrykcyjne środki, w stosunku do tych, którzy przetrzymują książki latami.

Co jednak jeśli książka nam się zapodziała, zgubiliśmy ją albo uległa zniszczeniu? To nie jest problemem. Wystarczy przynieść do Miejskiej Biblioteki Publicznej inną ciekawą książkę, co ważne – o podobnej wartości, jak ta, którą wypożyczyliśmy i zapomnieliśmy, gdzie ją odłożyliśmy.