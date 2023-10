Wniosek złożony przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem, uzyskał dofinansowanie w ramach programu „Rehabilitacja 25 plus”, dzięki czemu placówka pozyskała kwotę w wysokości 825 000 zł. Pilotażowy program realizowany przez SOSW w Rudniku nad Sanem obejmuje okres od 11 września 2023 roku do 31 lipca 2024 roku.

Umowa o realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” podpisana została 13 września. Ze strony powiatu niżańskiego podpisy złożyli: starosta Robert Bednarz oraz wicestarosta Adam Mach, przy kontrasygnacie skarbnika powiatu Marii Bednarz. Ze strony PFRON umowę podpisali: Maciej Szymański – pełnomocnik PFRON, dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON w Rzeszowie i Agnieszka Ulak – pełnomocnik PFRON.

– Bardzo się cieszę, że Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudniku nad Sanem, kierowany przez panią dyrektor Martę Szczepańską, stale podejmuje działania na rzecz swoich podopiecznych. Efektem dobrej współpracy z powiatem niżańskim są po raz kolejny pozyskane środki w ramach pilotażowego Programu „Rehabilitacja 25 plus”, które znacząco wspomogą uczestników tego programu. Warto podkreślić, że podpisując umowę powiat niżański zadeklarował również przystąpienie do programu na okres trzech lat szkolnych (do roku 2025/2026) – powiedział starosta niżański Robert Bednarz.

Program skierowany jest do 25 osób, które spełniają warunki realizacji programu, zarówno do tych, które już uczestniczyły w programie w ramach poprzedniej edycji, jak i osób nowych. Na każdego uczestnika przypada nie mniej niż 140 godzin wsparcia miesięcznie. Zajęcia, w wymiarze 35 godzin tygodniowo, realizowane będą od poniedziałku do piątku, w czterech grupach, a poprowadzą je pracownicy zatrudnieni przez SOSW w Rudniku nad Sanem.