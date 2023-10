– Co zrobić, jeśli w dniu wyborów, 15 października, planujemy wyjazd? Albo jeszcze nie wiemy, gdzie będziemy przebywać tego dnia? Jak zmienić swój obwód głosowania?

Każda osoba uprawniona do głosowania znajduje się domyślnie w rejestrze wyborców w miejscu, w którym jest zameldowana. Jednak jeśli dopełni formalności, może wziąć udział w wyborach w innym miejscu.

Głosowanie w innym obwodzie umożliwi nam zaświadczenie o prawie do głosowania. Pozwala ono na wzięcie udziału w wyborach do Sejmu i Senatu RP w dowolnie wybranym przez siebie miejscu w kraju czy za granicą lub na polskim statku morskim.

Wyborcy, którzy uzyskają zaświadczenie, są automatycznie skreślani z dotychczasowego spisu wyborców. Na listę wpisuje się ich w dniu głosowania, w obwodzie, który sami wybiorą. Co istotne, może to również być obwód, do którego wyborca pierwotnie był już przypisany.

Jak uzyskać zaświadczenie

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania możemy złożyć do 12 października w dowolnie wybranym urzędzie gminy. Osoby, które przebywają poza granicami kraju, mogą złożyć go u konsula, a osoby będące na polskich statkach morskich – u ich kapitanów. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zaświadczenia wydawane są od ręki w tym samym miejscu, w którym złożony został wniosek o ich wydanie.

Uwaga! Jeśli zgubimy zaświadczenie, nie otrzymamy już duplikatu i nie będziemy mogli wziąć udziału w wyborach, także w swym „macierzystym” obwodzie.

Dopisanie do spisu wyborców

Jeżeli wiemy, gdzie konkretnie będziemy przebywać w dniu wyborów (poza miejscem zameldowania i stałego zamieszkania), możemy dopisać się do tamtejszego spisu wyborców.

Wniosek w tej sprawie należy złożyć w terminie do 12 października. Można to zrobić zarówno w urzędzie, jak i przez Internet. Jeśli wyborca zdecyduje się na złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania w urzędzie, musi udać się do urzędu gminy, na terenie której będzie przebywać w dniu wyborów.

Uwaga! Dopisanie do spisu wyborców wywiera skutek tylko w najbliższych wyborach. W każdych kolejnych taka osoba będzie uprawniona do głosowania w swoim „macierzystym” obwodzie.