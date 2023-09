Tylko do 2 października można składać w urzędzie gminy wnioski o głosowanie korespondencyjne. W ten sposób swój głos mogą oddać osoby niepełnosprawne, w wieku 60 lat i starsze oraz skierowane przez lekarza na kwarantannę czy izolację.

Taki wyborca jest ujęty na liście do głosowania korespondencyjnego, dostaje pakiet do głosowania do domu. Głosuje w domu, podpisuje oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu i taki pakiet odsyła do komisji wyborczej.

Osoby niepełnosprawne (z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) oraz te, które skończyły w dniu wyborów 60 lat mogą też głosować przez pełnomocnika. Zamiar ten można zgłosić w urzędzie gminy do 6 października. Pełnomocnikiem może być dowolna osoba dorosła, z wyjątkiem osób, które są kandydatami w wyborach i osób, które pracują przy obsłudze wyborów.

Urzędnik kontaktuje się wnioskodawcą i w urzędzie albo w domu zainteresowanego sporządzany jest akt pełnomocnictwa przed wójtem danej gminy.