Najbliższe wybory do Sejmu to czwarte, w których obowiązuje tak zwana ustawa kwotowa, stanowiąca, że na każdej liście musi być przynajmniej 35 proc. kobiet (lub mężczyzn). W naszym okręgu wyborczym wśród 195 kandydatów są teraz 83 panie, co stanowi 40,1 proc. walczących tu o poselski mandat.