3-ligowa Carina Gubin będzie rywalem Stali Stalowa Wola w 1/16 Fortuna Pucharu Polski.

W siedzibie PZPN odbyło się losowanie 1/16 Fortuna Pucharu Polski. Już w drugiej wylosowanej parze znalazła się „Stalówka”. Nasza drużyna trafiła na 3-ligową Carinę Gubin. Gospodarzem meczu będzie zespół z województwa lubuskiego. Stalowcy będą mieli do pokonania ponad 700 km.

Nie spełniły się więc marzenia kibiców „zielono-czarnych”, którzy liczyli na to, że do Stalowej Woli zawita któraś z drużyn PKO Ekstraklasy; Raków, Legia, Lech, Pogoń…. Natomiast zadowoleni byli tuż po losowaniu kibice Cariny. Jeden z nich napisał, że Stal to „drużyna do ogarnięcia, chociaż drugoligowa”…

Mecz Carina – Stal odbędzie się na stadionie wybudowanym w 1935 roku, w czasie kiedy miasto nosiło nazwę Guben i znajdowało się w całości na terenie Niemiec. To wtedy powstał obiekt, który mógł pomieścić ok. 25 tys. widzów (więcej niż było mieszkańców miasteczka). Jak podje portal stadiony.net na stadionie w Gubinie rozgrywano nie tylko mecze piłkarskie. Odbywały się tu również się wydarzenia polityczno-militarne, między innymi manewry Hitlerjugend oraz wiece NSDAP.

W drodze do 1/16 Pucharu Polski Carina pokonała na wyjeździe Odrę Bytom Odrzański 5:2, Czarnych w Żaganiu 7:1 i ostatnio 1-ligową Radunię Stężyca 4:1.

Mecz odbędzie się, prawdopodobnie, 29 października.