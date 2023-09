Umowa na realizację drugiego etapu zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli” została podpisana. Pierwsze prace związane z realizacją tego zadania mają ruszyć w październiku. Inwestycja pochłonie ponad 5 mln zł.

– Dwa lata temu zrealizowaliśmy 1. etap tego zadania, dzięki czemu odcinek ulicy Dąbrowskiego o długości prawie 0,5 km zyskał zupełnie nowe oblicze. Już wtedy jednak wiedzieliśmy, że aby ta droga lepiej mogła spełniać swoją funkcję, do zrobienia jest jeszcze 2. etap. I właśnie rozpoczyna się jego realizacja. W efekcie ulica Dąbrowskiego zostanie rozbudowana i wydłużona – wzdłuż torów kolejowych, do skrzyżowania z ulicą Przedwiośnie – mówił starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Zakres prac obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych, rozbiórki, robót ziemnych, podbudów, nawierzchni, robót wykończeniowych, oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, zieleni drogowej. W planach jest także budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości ok. 333,52 m, budowa ciągów pieszych na odcinkach o długości ok. 457,72 m, budowa ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni z kostki brukowej o długości ok. 63,05 m. Zadanie swoim zakresem obejmuje również przebudowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia i likwidację kolizji, likwidację kolizji z siecią PKP, przebudowę sieci – kanalizacja telekomunikacyjna.

Wartość zadania to 5,18 mln zł, z czego dofinansowanie pozyskane przez Powiat Stalowowolski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 2,95 mln zł. Pozostałe środki na inwestycję pochodzą z budżetu miasta Stalowa Wola.

Realizacja drugiego etapu rozbudowy ulicy Dąbrowskiego ma się zakończyć w lipcu 2024.