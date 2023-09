Kilka dni temu pisaliśmy, że Szpital Powiatowy w Nisku wchodzi w ostatnią fazę rozbudowy o nowe skrzydło. Na tym jednak nie koniec dobrych informacji dla niżańskiej lecznicy. 25 września, poseł Rafał Weber na ręce starosty Roberta Bednarza i dyrektora Pawła Tofila, przekazał czeka na ponad 4 miliony złotych. Za te pieniądze zostanie odnowione stare skrzydło szpitala.

– Starosta zawnioskował o środki finansowe na rozbudowę tej starej części szpitala. My jako członkowie komisji, nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że to zadanie należy wesprzeć. Przekazuję więc czek na ponad 4 mln złotych na rozbudowę tej istniejącej części szpitala – dodał Weber.

Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych.

– Jako powiat niżański podjęliśmy decyzję o złożeniu wniosku na przebudowę, remont, wyposażenie tej starej części szpitala. Całość tego zadania to kwota 6 mln 700 tys. złotych. W ramach tego zadania będzie przebudowany parter, pierwsze piętro, drugie piętro, na pewno też i częściowo wyposażone. Chcemy, aby cały szpital, jeśli chodzi o standard, był jednolity. Na pewno tę brakującą kwotę, będziemy chcieli gdzieś pozyskać. A jeżeli się nie uda to będzie to zadanie planowane do realizacji na lata 2024-2025 ze środków powiatu – podsumował starosta Bednarz.