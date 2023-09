Już po raz kolejny Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej „Spectrum” w Stalowej Woli zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz dzieci 5 i 6 letnie uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu Stalowej Woli do udziału w konkursie plastycznym „Pomaganie jest cool!”.

Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom i młodzieży idei wolontariatu, kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych, a także ukazanie, że każdy z nas ma wiele do zaoferowania swojemu otoczeniu.

Uczniowie szkół podstawowych powinni dostarczyć prace wykonane na papierze o formacie A4, a dzieci z przedszkoli na formacie A3. Technika wykonania jest dowolna (z wyłączeniem grafiki komputerowej). Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych. Prace bez załączonych formularzy nie będą kwalifikowały się do udziału w konkursie. Każda praca powinna zostać opisana według wzoru: imię, nazwisko, wiek, klasa oraz nazwa szkoły/przedszkola ucznia. Prace można składać do 13 października na adres Stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej SPECTRUM tj. ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, punkt informacyjny).

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w pierwszej połowie grudnia 2023 r. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody i podziękowania.

