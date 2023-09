Wśród kilku inwestycji drogowych prowadzonych w Lipie jest droga dojazdowa do stadionu sportowego KS „Czarni Lipa”. Inwestycja nie jest jeszcze skończona i odebrana ale już cieszy oko i mieszkańców.

– Nawierzchnia na drodze jest już położona, teraz czekamy na dokończenie remontu ale są to już prace bardziej kosmetyczne. Najważniejsze, że droga powstała i oprócz nowego stadionu będziemy mieli nową drogę dojazdową – skomentował Mariusz Mikuła prezes KS „Czarni Lipa”

Koszt inwestycji bez dokumentacji i nadzoru budowlanego jaki poniesie gmina to około 142 277,91 zł.

– Na dzień dzisiejszy na przedmiotowym odcinku drogi zostały wykonane główne roboty budowlane tj. warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z warstwą wiążącą i warstwą ścieralną nawierzchni drogi. Pozostały do wykonania roboty wykończeniowe i uzupełniające tj. m.in.: pobocza. Droga do stadionu sportowego w Lipie jest jednym z 7 odcinków dróg zaplanowanych do przebudowy w rożnych miejscowościach. Umowny termin realizacji przebudowy wszystkich robót to grudzień 2023 r. ale biorąc pod uwagę stopień zaangażowania robót należny sądzić iż wykonawca zrealizuje je przed umownym terminem i będzie to prawdopodobnie w październiku 2023 rok – skomentował burmistrz Zaklikowa Dariusz Toczyski.

Remont drogi dofinansowało także Nadleśnictwo Gościeradów w kwocie 45 tys. zł. – Droga ta będzie służyła jako dojazd do stadionu i dojazd do remizy OSP w Lipie. Jest bardzo istotna dla Lasów Państwowych, zwłaszcza przez to, że najczęściej to nasi lipscy strażacy są na miejscu pożarów lasów w naszym rejonie jako pierwsi. Potrzebny był dobry dojazd do remizy ale i do stadionu dlatego burmistrz gminy Zaklików Dariusz Toczyski złożył wniosek do Nadleśnictwa, a ja wspólnie z wiceministrem Marcinem Warchołem uzyskaliśmy zgodę na wsparcie tej inwestycji u dyrekcji na kwotę 45 tys. – powiedział „Sztafecie” Mirosław Mach Nadleśniczy Nadleśnictwa Gościeradów.

To już nie pierwsze inwestycje drogowe w Lipie dofinansowane przez Lasy Państwowe. Z ich udziałem zrobiono nawierzchnię na ulicy Wojska Polskiego, prace trwają także na ulicy Janowskiej i na drodze w stronę miejscowości Goliszowiec. Jak powiedział Mirosław Mach kwota dofinansowania tych wszystkich inwestycji drogowych w ciągu ostatnich kilku lat to około 4 mln zł.